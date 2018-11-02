"Шахтер" сыграет с "Динамо", "Львов" примет "Зарю": определились пары 1/4 финала Кубка Украины

В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 Кубка Украины. Среди восьми участников – шесть представители УПЛ, а также две – из Первой лиги.

Во время жеребьевки выпало, что уже на этой стадии сыграют "Шахтер" и "Динамо" (игра на поле доннечан). Кроме того, две перволиговые команды тоже сыграют на своем поле (согласно правилам турнира).

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Пары четвертьфиналов Кубка Украины:

Ингулец – Карпаты

Днепр-1 – Ворскла

Шахтер – Динамо

Львов – Заря

Матчи запланированы на 3 апреля 2019 года.