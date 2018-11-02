"Шахтер" сыграет с "Динамо", "Львов" примет "Зарю": определились пары 1/4 финала Кубка Украины
В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 Кубка Украины. Среди восьми участников – шесть представители УПЛ, а также две – из Первой лиги.
Во время жеребьевки выпало, что уже на этой стадии сыграют "Шахтер" и "Динамо" (игра на поле доннечан). Кроме того, две перволиговые команды тоже сыграют на своем поле (согласно правилам турнира).
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Пары четвертьфиналов Кубка Украины:
Ингулец – Карпаты
Днепр-1 – Ворскла
Шахтер – Динамо
Львов – Заря
Матчи запланированы на 3 апреля 2019 года.
Источник: 24 Канал
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