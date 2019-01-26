"Шахтер" уверенно одержал первую победу в новом году: видео

Донецкий "Шахтер" провел второй матч в 2019 году. В Турции "горняки" в контрольной игре победили азербайджанский "Карабах".

Шахтер – Карабах 3:1

Голы: Мораес, 26, Марлос, 27, Мудрик, 77 – Зубир, 65

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В первом тайме за дончан по голу провели бразилец Жуниор Мораес и Марлос. Они забили в течение двух минут.

Видео гола Мораеса

Видео гола Марлоса

После перерыва подопечные Паулу Фонсеки позволили "Карабаху" сократить отставание. Зубир в штрафной площадке обыграл Бутко и пробил в ближний угол с рикошетом от штанги.

Однако "Шахтеру" удалось восстановить преимущество в два гола. Веллингтон Нэм оказался в штрафной и простреливал в центр, вратарь отбил перед собой и Мудрик, обыграв голкипера и защитника, забил в пустые ворота – 3:1.

Первый матч в 2019 году "Шахтер" разгромно проиграл хорватскому "Хайдуку".

Следующий товарищеский матч "Шахтер" сыграет 31 января против "Хобро".

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