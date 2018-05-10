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"Шерлок Холмс 3" – назвали дату выхода в прокат

258 Читати новину українською
"Шерлок Холмс" / Кадр из фильма

Студия Warner Bros. cообщила, что премьера фильма "Шерлок Холмс 3" состоится 25 декабря 2020 года.

Об этом пишет Deadline.

Главные роли в фильме "Шерлок Холмс 3" сыграют Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу.

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Отметим, общая сумма кассовых сборов франшизы "Шерлок Холмс" составляет 1,07 миллиарда долларов.

Над сценарием картины работают Николь Перлман ("Стражи Галактики"), Джастин Мейлен ("Спасатели Малибу"), Гарри Витт ("Изгой один"), Дженива Робертсон-Дуарет (новая "Лара Крофт") и Киран Фицджеральд ("Сноуден" ).

Теги: LifeStyle Кино
Источник: 24 Канал
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