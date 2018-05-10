"Шерлок Холмс 3" – назвали дату выхода в прокат
Студия Warner Bros. cообщила, что премьера фильма "Шерлок Холмс 3" состоится 25 декабря 2020 года.
Об этом пишет Deadline.
Главные роли в фильме "Шерлок Холмс 3" сыграют Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу.
Читайте также: Роберт Дауни-младший – хулиган, который покорил Голливуд
Отметим, общая сумма кассовых сборов франшизы "Шерлок Холмс" составляет 1,07 миллиарда долларов.
Над сценарием картины работают Николь Перлман ("Стражи Галактики"), Джастин Мейлен ("Спасатели Малибу"), Гарри Витт ("Изгой один"), Дженива Робертсон-Дуарет (новая "Лара Крофт") и Киран Фицджеральд ("Сноуден" ).
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии