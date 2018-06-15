Шесть тысяч зрителей не пришли на матч Чемпионата мира в Екатеринбурге

Небольшой стадион в Екатеринбурге, который за время Чемпионата мира по футболу расширили до 33 тысяч, на матче сборных Египта и Уругвая, зиял пустыми местами. Таких оказалось немало. И теперь с этим будет разбираться ФИФА.

Официально на матче присутствовало всего 27 тысяч болельщиков. Хотя перед тем было заявлено, что все 33 тысячи билетов на эту игру проданы.

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Стоит отметить, что стадион в Екатеринбурге несколько странной конструкции – на время Чемпионата мира его расширили, установив сектора за воротами, которые выходят за пределы самого стадиона.

Пустые места и сектора за пределами стадиона в Екатеринбурге

Следовательно причину, почему на матче было меньше зрителей, чем реализовано билетов, будет исследовать ФИФА.

Стоит отметить, что на этом стадионе еще состоятся еще три матча группового турнира – 21 июня Франция – Перу, 24 июня Япония – Сенегал и 27 июня Мексика – Швеция.

Сам матч закончился победой Уругвая.