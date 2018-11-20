Шевченко: молодежь прошла крещение

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результат игры против команды Турции.

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"Молодежь прошла крещение. Я очень рад первому тайму. Возможно, поле сыграло свою роль. Поле не такого хорошего качества, поэтому у нас было больше ошибок. И Турция играла дома. Они где-то больше мобилизовались и во втором тайме заиграли немного острее. Я доволен всеми дебютантами, которые вышли. Я доволен командой. Единственное, чего не хватило – забитого мяча", – заявил Шевченко после матча в эфире программы "Главная команда".

По словам наставника "сине-желтых", главное не результат, а качество игры, в которую сборная Украины пыталась играть.

Напомним, что товарищеский матч между сборными Турции и Украины в Анталии завершился сухой ничьей.