Шевченко назвал фаворита Лиги чемпионов

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что итальянский "Ювентус" может выиграть нынешний розыгрыш Лиги чемпионов.

В интервью La Gazzetta dello Sport Шевченко заявил, что "Ювентус" может выиграть Лигу чемпионов, поскольку усилился португальцем Криштиану Роналду.

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"Конечно. Особенно с приходом Роналду – такого игрока "Юве" не хватало. Он мне всегда нравился, это настоящий монстр – талант и профессионал. "Юве" и так был силен, а теперь стал одним из фаворитов Лиги чемпионов", – отметил Шевченко .

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