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Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи Лиги Наций: не обошлось без неожиданностей

152 Читати новину українською
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко

Андрей Шевченко назвал футболистов, которые будут готовиться к стартовым поединкам Лиги Наций-2018.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

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К восьми футболистам, которые выступают в иностранных чемпионатах, наставник добавил 16 игроков из украинской Премьер-лиги. Интересно, что в заявке равное количество футболистов из "Динамо" и "Шахтера" – по 7 исполнителей.

Состав сборной Украины на матчи Лиги Наций-2018

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Денис Бойко ("Динамо" Киев), Андрей Лунин ("Реал", Испания).
Защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Олег Данченко, Николай Матвиенко (все — "Шахтер" Донецк), Никита Бурда ("Динамо" Киев), Александр Караваев ("Заря" Луганск), Евгений Хачериди (ПАОК, Греция), Евгений Макаренко ("Андерлехт", Бельгия), Андрей Цуриков ("Александрия").
Полузащитники: Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Тарас Степаненко, Марлос (оба — "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все — "Динамо" Киев), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия).
Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Беседин ("Динамо" Киев).

Отметим, что впервые вызов в главную команду получили два игрока — защитники "Шахтера" Олег Данченко и "Александрии" Андрей Цуриков.

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В резервном списке, объявленном ранее, остаются защитник Василий Кравец из испанского "Луго" и форвард Евгений Селезнев из турецкого "Акхисару".

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Теги: Футбол Новости спорта Динамо Сборная Украины по футболу Александрия Андрей Шевченко Евгений Коноплянка Андрей Ярмоленко Александр Зинченко Шахтер Андрей Лунин
Источник: 24 Канал
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