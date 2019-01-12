Шевчук назвал имя нового ассистента, который заменит Ротаня

Главный тренер "Олимпика" Вячеслав Шевчук недолго оставался без помощника после ухода Руслана Ротаня на должность наставника молодежной сборной Украины.

Шевчук пожелал удачи своему экс-помощнику Руслану Ротаню, который возглавил молодежную сборную, и назвал имя нового ассистента.

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Руслан действительно ушел в молодежную сборную, мы желаем ему только удачи на новом месте работы. На данный момент мы остаемся в том же тренерском составе, который у нас был. Будем больше работать, на каждого увеличится нагрузка, но ничего. Пока моим ассистентом будет Антон Дяченко,

– сказал главный тренер "Олимпика".

Напомним, что Антон Дяченко ранее работал в "Шахтере" и "Колосе" тренером по физподготовке.

После 18-ти туров УПЛ "Олимпик" занимает 9 строчку в турнирной таблице.

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