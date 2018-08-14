Щедрая ненормативная лексика и "Кобзон", – "Жадан и Собаки" презентовали новый клип

Украинская ска-панк-группа "Жадан и Собаки", фронтменом которой является известный писатель Сергей Жадан, презентовала новый клип на песню "Кобзон".

Песня "Кобзон" была написана еще год назад, однако теперь группа решила снять клип к актуальному треку. Музыканты по-особенному затронули тему современной музыки, поэтому в песне звучат юмористические слова: "когда вы выключаете радио "Шансон" – в лесу умирает еще один Кобзон".

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"Дорогие братья и сестры. Прежде чем предлагать вашему вниманию наше эпическое кинопроизведение, хочу сказать следующее. Песню "Кобзон" мы написали еще год назад. За состоянием здоровья Иосифа Кобзона мы не следим. В тексте песни присутствует ненормативная лексика. Даже нет, не так: в тексте песни щедро присутствует ненормативная лексика. Поэтому, если она вас нервирует – не смотрите это видео. Лучше вообще ничего не смотрите. И на улицу не выходите. Всем остальным – приятного просмотра. Снимайте своего внутреннего "Кобзона" с ментального пьедестала и пусть широким проспектом вашей души движутся новые отечественные Курган и Агрегат. Всем добра!" – анонсировал Сергей Жадан.

Внимание! Ролик содержит нецензурную лексику!

Смотрите клип "Жадан и Собаки" – "Кобзон" (видео 18+):