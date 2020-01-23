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      Что "Слуга народа" готовит на местные выборы 2020

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      Будет перезагрузка, – Арахамия о планах на местные выборы / 24 канал

      Президентская партия "Слуга народа", которая сейчас имеет монобольшинство в Верховной Раде, готовит перезагрузку на местные выборы. однако со слоганом вместо "Сделаем вместе" там еще не определились.

      Сейчас в партии работают над стратегией строительства региональных штабов и структуры, об этом сказал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью "Украинской правде".

      Интересно: Местные выборы в Украине в 2020 году: прогнозы, кто имеет шансы на победу

      Там решают, как объединить все заинтересованные стороны и определить направление движения. Арахамия также пока не знает, как будет звучать новый медийный слоган.

      Мы сейчас видим много негатива в регионах, где люди говорят: "Мы приходим в ваши офисы, а у вас – полная неопределенность". И это действительно так, но до конца февраля мы будем иметь четкую стратегию с ответственными лицами, которые будут разворачивать эту партийную систему по Украине,
      – пояснил он.

      Работу возглавляет Александр Корниенко, а в штабе работают социологи, журналисты, политтехнологи. "В Слуге народа" на местных выборах обещают перезагрузку.

      "Нас сейчас упрекают, говорят: "У вас же вся власть, но вы ничего не делаете, я вот живу и у меня в городе – ямы на дорогах". А это на местном уровне, мы на него почти не влияем сейчас, кроме силового блока", – добавил Арахамия.

      Что нужно знать о местных выборах 2020?
      Очередные местные выборы в Украине должны состояться осенью 2020 года. На них будут избираться главы и советы большинства населенных пунктов Украины, а также члены областных советов.

      Участия в очередных выборах не будут принимать только те населенные пункты, которые сформировали свои органы местного самоуправления после 2015 года – в рамках закона о децентрализации власти и путем образования ОТГ.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Давид Арахамия Слуга народа Местные выборы 2020
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