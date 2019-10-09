Шлем с дополнительной реальностью и маневры на воде: чем поражает современный бронетранспортер

В Международном выставочном центре презентовали новейший бронетранспортер "Атаман 3", который является разработкой украинского производителя. Она будет осуществлять движения и маневры не только на суше, но и на плаву. Главной изюминкой бронемашины стал шлем с дополнительной реальностью. Именно он позволяет видеть поле боя через броню.

Разработчики нового бронетранспортера "Атаман 3" заявили, что в нем постарались учесть все пожелания украинских военных.

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БТР разработан по классической для европейских проектов схеме. В отличие от советских прототипов, где двигатель был по центру, в этой машине он справа, так бронетранспортер стал более маневренным. Внутри достаточно просторно, поэтому разместиться могут девять военных.

Он просто сделан по последним тенденциям в строительстве авто такого класса. Во-первых, это расположение отсеков. Когда двигатель расположен спереди, а отсек десанта расположен сзади, это дает защищенность, когда десант выходит на поле боя. Он закрыт корпусом машины,

– рассказал начальник отдела развития НПО Практика Сергей Вилков.

Разработчики утверждали, что машина соединила в себе огневую мощь и мобильность. Имеет сильное вооружение и быстрая. Еще и попасть может при любых погодных условиях и времени суток.

"Высокая степень противопульной защиты. Здесь просто установлен модуль "Парус" производства КБ "Морозова", который имеет основную пушку калибром 30 миллиметров", – пояснил начальник отдела развития НПО Практика Сергей Вилков.

БТР "Атаман 3" также может маневрировать на воде. Однако изюминкой БТРа является шлем с дополненной реальностью, который позволяет видеть через броню на 360 градусов.



Визуализация БТР на воде

"То есть я не теряю контроль над всеми приборами, всем, что есть в технике. Так, одновременно я вижу все, что происходит вокруг. Это очень удобно и не требует дополнительных манипуляций, кроме вращения головы", – заявил разработчик шлема дополненной реальности Станислав Уноприенко .

Бронетранспортер "Атаман 3" пока представлен только в одном экземпляре. Машина должна пройти заводские испытания. Только после этого разработчики ожидают начала государственных заказов.

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