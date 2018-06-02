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Шмоток – миллион, а надеть нечего, – эксперт о шопинге во время скидок

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Эксперт рассказал о шопинге во время скидок
Эксперт рассказал о шопинге во время скидок / GettyImages

Fashion-менеджер Вадим Медведев рассказал, что распродажа дает возможность по-новому взглянуть на свой гардероб и наконец понять почему, когда много одежды, нечего надеть.

Об этом сообщает "Новое время".

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Что может объединить нас? Красивых, злых, успешных, честных, добрых, коррупционеров и раскаявшихся, блогеров и рокеров, уставших хипстеров и работников глянца? Только распродажа,
– отмечает Медведев.

Так, цифры минус 50%, 60% - 70% могут обладать чудодейственной силой на покупателей. Однако часто мы можем купить вещь на "всякий случай", а потом передариваем друзьям и коллегам на праздники. И это, конечно, экономно.

В чем резон таких "сейлов", по мнению эксперта:

Мы покупаем платье на пару размеров меньше, но за сущие копейки.

  Покупаем галстуки невероятных оттенков, только потому, что третий получаем бесплатно.
  Мы викатываемся из бутиков с таким количеством обуви на каблуках. Пусть мы раньше такое не носили, но магия подошвы и вкрадчивый шепот продавца-консультанта: "Мы никогда не делали скидку на это. Только сегодня, только сейчас и только для вас, мы даем вам минус триста процентов".
   Мы покупаем майки и тенниски дьявольских цветов, с такими шизофреническими принтами: иллюстратор
Божественной комедии Данте сжег бы свою студию и отправился на работу арт-директором в женский глянец.
   Мы берем костюм на размер больше только потому, что знаем Володьку – золотые руки, который за абсолютно приемлемые деньги подгонит этот мешок под нашу фигуру. И наплевать, что костюм грязно-изумрудного цвета.
   Мы покупаем такое количество браслетов, кулонов и подвесок, что во время прохода через металлодетекторы в аэропортах нашей родины мы просим за нами не занимать.

знижки
Скидки -70%, по словам эксперта, обладают чудодейственной силой / GettyImages

Медведев добавил, что люди радуются, как дети, что за те же деньги получают в два, а то и в три раза больше разного барахла.

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"Мы отдаем  себя за экономию и с непонятной гордостью делимся этим со своими коллегами. И вот мы уже практически на вершине финансового благополучия – семейный бюджет сохранен, домашние счастливы и веселы, а гардероб заполнен до следующего сэйла" – пишет эксперт.

Теги: LifeStyle Стиль и мода Психология Советы Деньги
Источник: 24 Канал
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