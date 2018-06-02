Шмоток – миллион, а надеть нечего, – эксперт о шопинге во время скидок
Fashion-менеджер Вадим Медведев рассказал, что распродажа дает возможность по-новому взглянуть на свой гардероб и наконец понять почему, когда много одежды, нечего надеть.
Об этом сообщает "Новое время".
Читайте также: Крючок безумных скидок: секреты маркетологов, о которых вы не знали
Что может объединить нас? Красивых, злых, успешных, честных, добрых, коррупционеров и раскаявшихся, блогеров и рокеров, уставших хипстеров и работников глянца? Только распродажа,
– отмечает Медведев.
Так, цифры минус 50%, 60% - 70% могут обладать чудодейственной силой на покупателей. Однако часто мы можем купить вещь на "всякий случай", а потом передариваем друзьям и коллегам на праздники. И это, конечно, экономно.
В чем резон таких "сейлов", по мнению эксперта:
Мы покупаем платье на пару размеров меньше, но за сущие копейки.
Покупаем галстуки невероятных оттенков, только потому, что третий получаем бесплатно.
Мы викатываемся из бутиков с таким количеством обуви на каблуках. Пусть мы раньше такое не носили, но магия подошвы и вкрадчивый шепот продавца-консультанта: "Мы никогда не делали скидку на это. Только сегодня, только сейчас и только для вас, мы даем вам минус триста процентов".
Мы покупаем майки и тенниски дьявольских цветов, с такими шизофреническими принтами: иллюстратор
Божественной комедии Данте сжег бы свою студию и отправился на работу арт-директором в женский глянец.
Мы берем костюм на размер больше только потому, что знаем Володьку – золотые руки, который за абсолютно приемлемые деньги подгонит этот мешок под нашу фигуру. И наплевать, что костюм грязно-изумрудного цвета.
Мы покупаем такое количество браслетов, кулонов и подвесок, что во время прохода через металлодетекторы в аэропортах нашей родины мы просим за нами не занимать.
Скидки -70%, по словам эксперта, обладают чудодейственной силой / GettyImages
Медведев добавил, что люди радуются, как дети, что за те же деньги получают в два, а то и в три раза больше разного барахла.
Читайте также: Секрет успеха: известная модель Алекса Чанг подрабатывала бариста и выгуливала собак в детстве
"Мы отдаем себя за экономию и с непонятной гордостью делимся этим со своими коллегами. И вот мы уже практически на вершине финансового благополучия – семейный бюджет сохранен, домашние счастливы и веселы, а гардероб заполнен до следующего сэйла" – пишет эксперт.