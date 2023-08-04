Не так весел, как был в КНДР: Шойгу якобы съездил на фронт
Российская пропаганда сообщила, что министр обороны Сергей Шойгу побывал на фронте. Но на кадрах официального видео он очень грустный.
На кадрах, показанных пропагандистами, Шойгу выглядит значительно более печально, чем в Северной Корее в конце июля. Оно и не удивительно: изображать радость от встречи в обмен на ракеты уже не нужно, а дела на фронте не очень.
Смотрите также Путин издал рекордное количество тайных указов: что пытается скрыть диктатор
Куда поехал и что говорил Шойгу
Согласно сообщению российской пропаганды, министр обороны "проинспектировал передовой пункт управления группировки "Центр", где "заценил" трофейную технику западного производства – ее якобы захватили в бою россияне.
На видео, обнародованном пропагандистами, Шойгу и военные действительно ходят вокруг машины, карабкаются на нее и тыкают указкой. Это будто бы шведская БМП CV-90, которую "бросили" наши военные. Командующий группировкой Мордвичев похвастался, якобы западную бронетехнику сложно ремонтировать: там нет комплектов запчастей.
Шойгу же благодарил за "успешное наступление на Краснолиманском направлении" и "обратил внимание на необходимость предупредительного поражения противника". На самом же деле резервы, предназначенные для наступления на Лиман, переброшены под Бахмут. Это означает, что россияне проигрывают и стремятся удержать Бахмут любой ценой.
Сергей Шойгу часто поправляет очки и грустно смотрит на собеседников во время "поездки на фронт" / Скриншот 24 Канала
Зачем эта "поездка на фронт"
После попытки военного переворота Евгения Пригожина в России распространяются опасные для верхушки настроения. Так, чиновников из минобороны обвиняют в том, что они закрылись в своих кабинетах и не знают истинного положения дел на фронте. А если знают – то скрывают это от Путина, рассказывая сказочки, что "все хорошо, прекрасная маркиза". Шойгу всегда в центре этих обвинений, потому он и решил показать себя народу.
Также возможна и пропагандистская составляющая этой поездки: украинцы обращают внимание на то, что президент Зеленский постоянно ездит по Украине, не боясь ни обстрелов, ни возможного покушения, а вот "бункерный дед" нигде не бывает. Вполне вероятно, что Шойгу хотел произвести впечатление на солдат, мол, командование в курсе ваших проблем.
Смотрите также Это полная чушь, - Данилов о статье Politico относительно "плана после гибели Зеленского"
Что Шойгу делал в КНДР
После пригожинского бунта министр обороны России особо не выходил на публику, но вдруг слетал в Северную Корею.
- Очевидно, что празднование годовщины победы в гражданской войне, заявленное как цель визита, – только повод. Настоящая причина поездки Шойгу – оружие, которое может предоставить КНДР, в том числе ракеты и БПЛА. Впрочем, есть сомнения, что Корея поделится ракетами.
- Эксперты предполагают, что у визита Шойгу может быть и китайский след. В Корею сразу же прибыла китайская делегация – предположительно, чтобы контролировать ход переговоров.