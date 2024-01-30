Шойгу вляпался: на россТВ "засветили" стратегический объект – завод ракет "Калибр"
Российский министр обороны Сергей Шойгу посетил завод, производящий ракеты "Калибр". После успешных ударов ВСУ по военным объектам на территории России, такое решение очень опрометчиво.
Шойгу провел инспекцию на заводе и приказал интенсифицировать производство ракет, информирует 24 Канал. Напомним, что недавно в партизанском движении "Атеш" обнаружили и опубликовали координаты склада "Калибров" в Севастополе.
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Новая цель для спецслужб
Министр обороны России посетил завод по производству "Калибров" в Екатеринбурге. Известно, что Сергей Шойгу вместе с другими представителями оборонного ведомства побывал на Конструкторском бюро "Новатор". Как оказалось, количество "Калибров" в России существенно уменьшилось, из-за чего отдали приказ активизировать производство.
В российских СМИ сообщили, что Машиностроительный завод имени М.И. Калинина (МЗИК) и ОКБ "Новатор" работают в три смены. Однако в 2024 году они должны работать еще более упорно, чтобы увеличить производство "Калибров" и "Искандеров" которых очевидно сейчас не хватает.
Шойгу доложили, что производство крылатых ракет морского базирования "Калибр", несмотря на увеличение плана вдвое, предприятие, мол, уже выполнило на 17%.
Однако интересен даже не этот факт. Враждебное министерство обороны фактически "засветило" стратегический объект России, вероятно совсем не думая о возможных последствиях. А они могут быть очень неприятны для страны-агрессорки. Кажется, Шойгу слишком рано забыл о "хлопке" в Усть-Луге, где от беспилотников очень серьезно пострадал морской торговый порт.
Надеемся, что вскоре новости о "хлопке" на заводе по производству "Калибров" будут изобиловать российскими и не только СМИ.
Взрывы в России: последние новости
- Утром 30 января россияне жаловались на массированную атаку беспилотников. По словам очевидцев, дроны долетели до Тулы и Калуги расстояние до которых заметим более 600 километров. Минобороны России заявило, что ПВО якобы сбило 21 беспилотник над Крымом Белгородской Брянской Калужской и Тульской областями.
- Эффективно отработали дроны по нефтеперерабатывающему заводу в российском курортном городе Туапсе. После ударов 24 января Туапсинский НПЗ остановил свою работу, в частности, говорится о переработке нефти. Скорее всего, возобновить производство нефтепродуктов не удастся быстро.
- Ночью 21 января беспилотники атаковали морской торговый порт в Усть-Луге Ленинградской области. Источники 24 Канала подтвердили, что это была успешная операция СБУ. Пожар в порту не могли потушить два дня. Больше всего от удара пострадал угольный терминал "Новатек". Интересно отметить, что эти удары привели к сокращению экспорта нефти из России.