Игрушка Китая: сможет ли Северная Корея поставлять боеприпасы России

Так называемый министр обороны России Сергей Шойгу 25 июля прибыл в Северную Корею. Официальная цель визита – участие в мероприятиях, посвященных празднованию "победы в корейской войне". Впрочем, на самом деле он мог решать вопросы снабжения боеприпасами.

Это в своем стриме предположил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он объяснил, как это контролирует Китай.

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"Я так понимаю, у России проблема с боеприпасами. Но Северная Корея – не самостоятельное государство. Это игрушка Китая", – отметил Жданов.

Зависимость Кореи от Китая

По словам Олега Жданова, Корея разделена сразу на три части: северную, южную и еще одну – в Китае. Он использует Северную Корею в качестве своеобразного раздражителя Азиатско-Тихоокеанского региона, когда нужно "прокачать" ситуацию. Потому и объединение этого государства пока невозможно.

Шойгу с делегацией приехал в Северную Корею. Туда же примчалась делегация из Китая для того, чтобы проконтролировать, что Шойгу будет просить, что ему будут давать. Я не исключаю, что будут прямые трехсторонние переговоры. Но могут быть переговоры и российской и китайской делегаций,

– предположил военный эксперт.

Олег Жданов о визите Шойгу в Северную Корею: смотреть видео

Последствия переговоров

Такой сценарий крайне отрицательный, поскольку Китай – прямой поставщик оружия в Северную Корею. Там нет собственных запасов, как и отлаженной промышленности для ее изготовления. Поэтому, если будет стоять вопрос о снабжении боеприпасами Северной Кореи и России, то будет делать это Китай.

"Поэтому фактически Шойгу поехал договариваться о боеприпасах. Завуалированно они поехали в Северную Корею, но там три делегации встречаются сразу. Китай никого не пустит в свою любимую игрушку азиатского региона. И Китай будет решать, что будет давать Северная Корея, а что нет. Потому что это все равно из его складов и его запасов", – добавил Жданов.

Зачем Шойгу визит в Северную Корею: последние новости

Россия может использовать территорию Северной Кореи так же, как Беларусь – партнера в "сером" и "черном" производстве вооружения. Москва готова вкладывать средства в развитие производств.

Также Кремль может использовать КНДР как своеобразный "хаб", через который будет иметь возможность получать некоторые товары. Таким образом, страны, публично поддерживающие санкции, не будут пятнать свои руки в поставках, как например, Китай.

России действительно могут потребоваться от КНДР не ракеты, а снаряды, патроны, каски, бронежилеты и другое банальное снаряжение. За время полномасштабной войны страна-агрессор значительно опустошила свои склады и должна как-то их пополнять.