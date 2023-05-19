"Военный, которого не существует": Подоляк объяснил, почему Шойгу уехал на оккупированное Запорожье

В России без устали пытаются показать, что ситуация на фронте "под контролем". Для этого опубликовали видео, где Сергей Шойгу будто бы приехал в Запорожье, для того, чтобы посетить свое войско.

Министр обороны России давно утратил свое доверие среди российского населения, еще до войны в Украине. Однако он все еще пытается показать, что управляет ситуацией на фронте. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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"Хочет до сих пор на что-то влиять"

Министр обороны России Сергей Шойгу вроде бы посетил российских оккупантов на Запорожском направлении. Он проинспектировал пункт управления россиян, а также вручил оккупантам награды.

Шойгу – не субъект сегодня процессов, которые так или иначе будут стабилизировать эту войну. Но ему тоже хочется доказывать, что он на что-то влияет, что он непосредственно руководит событиями по обеспечению российской группировки и по этим операциям, проводимым российской оккупационной группировкой,

– заметил Михаил Подоляк.

Интересно отметить, что на выборы "Единая Россия" шла ключевым персонажем, потому что лидером партийного списка был Шойгу. У него был огромный рейтинг доверия. Зато сегодня это изменилось кардинально. По сути, как и чуть ли не у всего военно-политического руководства России.

"Сегодня этот рейтинг равен, мне кажется, равен количеству утраченных военнослужащих российской армии на территории Украины. (Шойгу) это, скажем, военнослужащий или маршал, которого уже не существует", – подытожил советник главы ОП.

Хотя Сергей Шойгу стремится создать впечатление, что до сих пор контролирует какие-то процессы, оказывает определенное влияние и все еще руководит ситуацией на линии фронта, ему это вряд ли удастся.

Михаил Подоляк о якобы визите Шойгу в Запорожье: смотрите видео

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