В Черном море бушует сильный шторм: Силы обороны Юга оценили вероятность российских атак
Источник:Силы обороны Юга
Силы обороны Юга предупредили о высоком уровне минной опасности из-за шторма. Погодные условия оказали определенное влияние на российских захватчиков.
Силы обороны Юга сообщили, что оперативная ситуация в их зоне ответственности остается напряженной. В настоящее время в действиях оккупантов не выявлено признаков формирования наступательных группировок.
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Какая текущая ситуация на море
Силы обороны Юга заявили, что в Черном и Азовском морях Россия оставила по одному боевому кораблю из-за погодных условий.
В море сильный шторм. Враг оставил на боевом дежурстве 2 боевых корабля – по одному в Черном и Азовском морях. Ракетоносители заведены в пункты базирования,
– говорится в сообщении.
Наши защитники призвали жителей южных областей не посещать полосу побережья из-за высокой минной опасности.
Погодные условия также осложнили доразведку боевой работы наших воинов. Однако уже точно известно, что за прошедшие сутки Силы обороны Юга ликвидировали 5 оккупантов, уничтожили 4 пушки и 2 единицы вражеской автомобильной техники, а также отправили на дно российскую лодку.
Что известно о ракетоносителях противника
- Недавно спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что погода на нашей стороне. Ведь из-за сильного шторма российские оккупанты вынуждены были переместить все свои ракетоносители и большие десантные корабли в пункты базирования.
- Ранее начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга в комментарии 24 Каналу заявляла, что после уничтожения российских катеров нашими защитниками вражеские ракетоносители боятся выходить на дежурство. В то же время она напомнила, что противник может быть коварным.
- Как пояснила Гуменюк, вражеские ракетоносители способны атаковать Украину прямо из бухт. Это будет представлять опасность для российского экипажа и инфраструктуры вокруг, однако факты таких пусков ракет уже были зафиксированы.