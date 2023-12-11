Стараются все вернуть, – Братчук сказал, как россияне восстанавливают оборону в Крыму после шторма
Шторм смыл во временно оккупированном Крыму оборону захватчиков. Сейчас оккупанты пытаются её восстанавливать. На полуострове появляются так называемые "зубы дракона".
Об этом 24 Каналу рассказал спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук, отметив, что они появляются на определенных локациях побережья. В частности, непогода смыла укрепление врага в Евпатории.
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"Они этим занимаются. Пытаются заново строить окопы. Их эффективность и качество мы увидели. Но пренебрегать этим, конечно, тоже не надо", – сказал Братчук.
Удобство для "чиновников"
Между тем, самое главное для крымских "чиновников" – это возможность снова что-то украсть из федерального или местного бюджета. Так же оккупанты проводят работы насчёт морских заграждений.
Но там не столь активно. Потому что и море штормит очень часто, что трудно это сделать. Но пытаются все это вернуть так, как оно было,
– подчеркнул спикер украинской добровольческой армии Юг.
Шторм в Крыму: какие последствия
- В конце ноября на временно оккупированном полуострове бушевала непогода. Так называемая оккупационная "власть" ранее заявляла, что ущерб составляет сотни миллионов рублей. Минимум – это 500 миллионов рублей.
- В результате непогоды были повреждены десятки домов. Тысячи людей были без света, газа и тепла. Также упали сотни деревьев.
- Во время шторма, по данным российских СМИ, в море сорвалось 6 российских судов. Во время непогоды погиб механик теплохода. Предварительная причина смерти – инфаркт на фоне сильного стресса.
- Россияне загородили Крымский мост оборонительными заграждениями. Однако, шторм, вероятно, их разрушил.
- В Севастополе из-за шторма на берег выбросило мину. Оккупанты заявили, что она якобы учебная.