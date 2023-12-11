Стараются все вернуть, – Братчук сказал, как россияне восстанавливают оборону в Крыму после шторма

Шторм смыл во временно оккупированном Крыму оборону захватчиков. Сейчас оккупанты пытаются её восстанавливать. На полуострове появляются так называемые "зубы дракона".

Об этом 24 Каналу рассказал спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук, отметив, что они появляются на определенных локациях побережья. В частности, непогода смыла укрепление врага в Евпатории.

Смотрите также "Шторм века" в Крыму разрушил планы оккупантов по Джарилгачу: спутниковые фото

"Они этим занимаются. Пытаются заново строить окопы. Их эффективность и качество мы увидели. Но пренебрегать этим, конечно, тоже не надо", – сказал Братчук.

Удобство для "чиновников"

Между тем, самое главное для крымских "чиновников" – это возможность снова что-то украсть из федерального или местного бюджета. Так же оккупанты проводят работы насчёт морских заграждений.

Но там не столь активно. Потому что и море штормит очень часто, что трудно это сделать. Но пытаются все это вернуть так, как оно было,

– подчеркнул спикер украинской добровольческой армии Юг.

Шторм в Крыму: какие последствия