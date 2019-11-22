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      Шторм в одесском заливе сорвал с якоря танкер "Делфи" и отнес его на мель

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      Судно Delfi / Marinetraffic

      В Одессе из-за сильного ветра с якоря сорвался сухогруз "Делфи" под флагом Молдовы. Спасатели и частный буксир пытались эвакуировать экипаж судна, однако люди отказались покидать корабль.

      По состоянию на 2:05 судно село на мель на расстоянии километра от берега. Люди на борту отказались от эвакуации. Впрочем, пока опасности для экосистемы залива нет, сообщает "Думська".

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      Сначала судно находилось в акватории порта "Южный". Сильный ветер со скоростью 12 метров в секунду сорвал сухогруз с якоря и отнес его в сторону Одессы.

      По разным источникам на борту находятся от 3 до 15 человек. Сначала спасатели пытались эвакуировать экипаж, однако сильный ветер и волны высотой 2,3 метра сильно мешали спасательной операции.


      Судно село на мель в километре от берега / Думская

      Ранее в четверг вечером, 21 ноября в аэропорту Одессы произошла аварийная посадка самолета Turkish Airlines, летевший рейсом "Стамбул – Одесса". Пассажиров срочно эвакуировали с борта. В Одессе такая поломка – вторая в течение дня: аналогичная ситуация произошла 21 ноября днем ​​с частным самолетом, который слетал в направлении ОАЭ.

      Кроме этого в течение дня сильный ветер наделал и другого бедствия в Одессе. Непогода оборвала 9 линий электропередач и повалил полтора десятка деревьев, из пострадавших несколько припаркованных рядом автомобилей.

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      21 ноября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Водный транспорт Погода Непогода в Украине Новости Одессы
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