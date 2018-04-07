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Шварценеггер покинул больницу после перенесенной операции

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Арнольда Шварценеггера выписали из больницы
Арнольда Шварценеггера выписали из больницы / Фото из открытых источников

Американского актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, который недавно перенес операцию на сердце, уже выписался из больницы.

Об этом в Twitter сообщил представитель актера Дэниэл Кетчелл.

"Шварценеггер отправился домой!", – коротко сообщил он.

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Напомним, в конце марта в Лос-Анджелесе Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на открытом сердце. Актер уже не первый раз попадает под нож хирурга, ведь в 1997 году ему заменили аортальный клапан.

Теги: LifeStyle Здоровье Кино Голливуд Арнольд Шварценеггер
Источник: 24 Канал
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