Шварценеггер покинул больницу после перенесенной операции
Американского актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, который недавно перенес операцию на сердце, уже выписался из больницы.
Об этом в Twitter сообщил представитель актера Дэниэл Кетчелл.
"Шварценеггер отправился домой!", – коротко сообщил он.
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Напомним, в конце марта в Лос-Анджелесе Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на открытом сердце. Актер уже не первый раз попадает под нож хирурга, ведь в 1997 году ему заменили аортальный клапан.
Источник: 24 Канал
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