Шварценеггер покинул больницу после перенесенной операции

Американского актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, который недавно перенес операцию на сердце, уже выписался из больницы.

Об этом в Twitter сообщил представитель актера Дэниэл Кетчелл.

"Шварценеггер отправился домой!", – коротко сообщил он.

Читайте также: Шварценеггер рассказал, как чувствует себя после операции

Напомним, в конце марта в Лос-Анджелесе Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на открытом сердце. Актер уже не первый раз попадает под нож хирурга, ведь в 1997 году ему заменили аортальный клапан.