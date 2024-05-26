Украина имеет право на защиту, – министр обороны Швеции об использовании оружия по России

В Швеции заявили, что у Украины есть право на защиту. Министр обороны Пол Йонсен добавил, что украинские защитники могут отвечать действиями, направленным на территорию противника, если это в рамках законов ведения войны.

Об этом он заявил в комментарии журналистам. Глава Минобороны Швеции также добавил, что Украина подвергается неспровоцированной и незаконной агрессивной войне со стороны России, поэтому имеет право наносить ответные удары.

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В то же время глава Минобороны Швеции прямо не ответил, позволяет ли наносить удары по территории России западным оружием.

Согласно международному праву, Украина имеет право защищаться военными действиями, направленными на территорию противника, если они соответствуют законам войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на защиту,

– заявили в Швеции.

В СМИ также добавили, что "границы Украины должны определяться международным правом, а не самоограничениями союзников, которые стоят жизни украинцам".

К слову, на заявление министра обороны Швеции уже отреагировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он в традиционном для себя стиле опубликовал эмодзи с флагами Украины, Швеции и ракеты.



Реакция Андрея Ермака на заявление министра Швеции / Скриншот

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