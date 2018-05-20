Швеция разгромила США и вышла в финал Чемпионата мира по хоккею

На Чемпионате мира по хоккею определились финалисты. Ими стали действующие чемпионы сборная Швеции и Швейцария, которая победила канадцев.

Шведы в матче с США забросили сразу шесть шайб, не дав американцам отличиться ни разу. Наиболее значительный момент в игре – трехминутка во втором периоде, когда им удалось определиться трижды. При этом в одной из атак шведы находились в меньшинстве.

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В третьем периоде они просто довели дело до логического конца, забросив еще две шайбы.

Швеция – США 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

В финале "Тре крунур" сыграют со сборной Швейцарии. Последние в полуфинале обыграли сборную Канады. Здесь тоже стоит отметить, что швейцарцы дважды забили, играя в большинстве.

Канада – Швейцария 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Поэтому в финале турнира сыграют сборные Швеции и Швейцарии, а за третье место сразятся США и Канада. Матчи состоятся 20 мая.