Швед талантливый и весьма дешевый – на лидера "Карпат" появился покупатель с чемпионата Англии

Львовские "Карпаты" могут продать Марьяна Шведа в "Лидс". Английский клуб заинтересован в покупке нового вингера.

"Лидс", который сейчас является лидером Чемпионшина (второй по силе дивизион в Англии), ищет усиления в атаку. Клуб может купить Дэна Джеймса из "Суонси" или Каллума ОьДоуда из "Бристоль Сити". И как сообщает hitc.com, эти команды хотят за своих игроков как минимум 5 миллионов фунтов. В то время как трансферная стоимость Шведа – 2 миллиона фунтов.

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"Швед талантливый и достаточно дешевый – 2 миллиона фунтов стерлингов. Это незначительные деньги, чтобы заполнить пустоту в атаке "Лидса", – отмечают авторы.

В пользу украинца (кроме его стоимости) говорит и тот факт, что игрок вызывался в национальную сборную Украины и уже успел дебютировать за "сине-желтых" в товарищеском матче против Турции.

Также издание отмечает и результативность Шведа – 8 голов за 17 матчей в чемпионате Украины.

К слову, "Карпаты" продали защитника в испанский клуб.