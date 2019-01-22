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      Швед талантливый и весьма дешевый – на лидера "Карпат" появился покупатель с чемпионата Англии

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      Марьян Швед может перейти в "Лидс"
      Марьян Швед может перейти в "Лидс" / ФК "Карпаты"

      Львовские "Карпаты" могут продать Марьяна Шведа в "Лидс". Английский клуб заинтересован в покупке нового вингера.

      "Лидс", который сейчас является лидером Чемпионшина (второй по силе дивизион в Англии), ищет усиления в атаку. Клуб может купить Дэна Джеймса из "Суонси" или Каллума ОьДоуда из "Бристоль Сити". И как сообщает hitc.com, эти команды хотят за своих игроков как минимум 5 миллионов фунтов. В то время как трансферная стоимость Шведа – 2 миллиона фунтов.

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      "Швед талантливый и достаточно дешевый – 2 миллиона фунтов стерлингов. Это незначительные деньги, чтобы заполнить пустоту в атаке "Лидса", – отмечают авторы.

      В пользу украинца (кроме его стоимости) говорит и тот факт, что игрок вызывался в национальную сборную Украины и уже успел дебютировать за "сине-желтых" в товарищеском матче против Турции.

      Также издание отмечает и результативность Шведа – 8 голов за 17 матчей в чемпионате Украины.

      К слову, "Карпаты" продали защитника в испанский клуб.

      Теги: Спорт Футбол Трансферы ФК Карпаты
      Источник: 24 Канал
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