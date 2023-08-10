Продырявленные и подбитые: новые кадры повреждений танкера SIG и "Оленегорского горняка"
Морские дроны с разницей в один день атаковали российский танкер SIG и большой десантный корабль "Оленегорский горняк". В результате атаки два судна получили существенные повреждения.
Сомнительно, что российские корабли вернутся к выполнению задач, учитывая поражений в результате атак. Новые кадры повреждений в своем телеграм-канале опубликовал активист и волонтер Сергей Стерненко, передает 24 Канал.
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Российский танкер Sig, который был атакован морским дроном 4 августа, получил немалые повреждения. На видео, которое выложил Сергей Стерненко, видна огромная дыра на боковой части корабля.
Значительные повреждения получил и большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Его морские дроны атаковали в ночь на 4 августа. На фото видны серьезные повреждения на левом борту судна.
Заметим, что ранее спикер Военно-Морской сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что шансы восстановить "Оленегорский горняк" мизерны, как и его возвращение к северному флоту. Ремонт корабля, кстати, усложняют даже бюрократические процессы, не говоря уже о производственных мощностях, которые должны быть на соответствующем уровне.
Атака на русские корабли: что известно
- В ночь на 4 августа надводный дрон атаковал большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Дрон нанес удар по судну у морского порта в Новороссийске. Заметим, что это самый крупный морской порт России, где расположена военно-морская база черноморского флота России. Из-за значительных повреждений "Оленегорский горняк" буксировали к берегу.
- Менее чем через сутки под удар морского дрона попал и танкер SIG. Хотя российские пропагандисты заявляли, что судно гражданское, на самом же деле на нем перевозили нефтепродукты. Добавим, что еще в 2019 году на судно SIG США наложили санкции. Причиной этого стало сотрудничество с Сирией.
- Впоследствии в Службе безопасности Украины подтвердили, что это совместные операции с Военно-Морскими Силами ВСУ.