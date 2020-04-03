Силовики похвастались убийством краснокнижных птиц возле Одессы

В Одесской области разыскивают двух полицейских и одного чиновника, которые поймали птиц, занесенных в Красную книгу. Мужчины позируют на фоне убитого беркута, один из них целится в птицу. Активисту, который обнародовал фото, сегодня сожгли машину.

Про цей випадок повідомив на своїй фейсбук-сторінці місцевий активіст Дем'ян Ганул. Він оприлюднив фото, зроблене ще взимку.

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За його словами, на фото можна впізнати представника дозвільної системи поліції Миколу Чорного, поліцейського Максима Тімотіна і чиновника, ім'я якого наразі невідомо.

Водночас вночі, 3 квітня, невідомі спалили активісту Ганулу автомобіль. Він пов'язує це зі своєю громадською діяльністю.

Що відомо про Дем'яна Ганула? Народився у 1993 році. Закінчив історичний факультет Одеського педагогічного університету ім. Ушинського. Керував силовим блоком в одеському "Правому секторі". Лідер громадської ініціативи "Вуличний фронт".