11:05
3 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Силовики похвастались убийством краснокнижных птиц возле Одессы

      - Читати новину українською
      Браконьєрство на Одещині / Фото з фейсбук-сторінки Дем'яна Ганула

      В Одесской области разыскивают двух полицейских и одного чиновника, которые поймали птиц, занесенных в Красную книгу. Мужчины позируют на фоне убитого беркута, один из них целится в птицу. Активисту, который обнародовал фото, сегодня сожгли машину.

      Про цей випадок повідомив на своїй фейсбук-сторінці місцевий активіст Дем'ян Ганул. Він оприлюднив фото, зроблене ще взимку.

      Дивіться також Прикордонники зі стріляниною затримали браконьєра на Київщині: відео

      За його словами, на фото можна впізнати представника дозвільної системи поліції Миколу Чорного, поліцейського Максима Тімотіна і чиновника, ім'я якого наразі невідомо.

      Водночас вночі, 3 квітня, невідомі спалили активісту Ганулу автомобіль. Він пов'язує це зі своєю громадською діяльністю.

      Що відомо про Дем'яна Ганула? Народився у 1993 році. Закінчив історичний факультет Одеського педагогічного університету ім. Ушинського. Керував силовим блоком в одеському "Правому секторі". Лідер громадської ініціативи "Вуличний фронт".

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Активисты Мир животных Криминальные новости Новости Одессы
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 06:20 Карантин будет иметь и положительные последствия для Украины, – социолог
      Новини України 7171
      сегодня , 10:13 Коронавирус в Украине: количество больных – 942
      Лікування 170924
      сегодня , 09:45 Сколько украинцев больны коронавирусом за границей: свежие данные МИД
      Лікування 23917
      сегодня , 08:13 Военных на Донбассе проверяют на коронавирус: результаты тестов
      Новини України 4160
      сегодня , 10:35 Ляшко извинился за ложную информацию о количестве больных в Китае
      Лікування 48719
      сегодня , 04:59 Партнер Коломойского трижды тайно посещал ОП перед голосованием закона о банках, – "Схемы"
      Новини України 11208
      сегодня , 07:20 Мы только входим в кризис, будет запрос на сильную руку, – социолог
      Новини України 4222
      сегодня , 05:43 Кварталовцы поздравили ЗеКоманду с "первым коррупционным скандалом": видео
      Курйозні новини 5890
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 01:00 Всеобъемлющий брат из "пленок Ермака": кто и на какие должности проводил собеседования
      Денис Бігус
      2 апреля , 22:00 К чему приведет длительный карантин?
      Анатолій Амелін
      Залиште відгук