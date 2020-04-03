Силовики похвастались убийством краснокнижных птиц возле Одессы
В Одесской области разыскивают двух полицейских и одного чиновника, которые поймали птиц, занесенных в Красную книгу. Мужчины позируют на фоне убитого беркута, один из них целится в птицу. Активисту, который обнародовал фото, сегодня сожгли машину.
Про цей випадок повідомив на своїй фейсбук-сторінці місцевий активіст Дем'ян Ганул. Він оприлюднив фото, зроблене ще взимку.
Дивіться також Прикордонники зі стріляниною затримали браконьєра на Київщині: відео
За його словами, на фото можна впізнати представника дозвільної системи поліції Миколу Чорного, поліцейського Максима Тімотіна і чиновника, ім'я якого наразі невідомо.
Водночас вночі, 3 квітня, невідомі спалили активісту Ганулу автомобіль. Він пов'язує це зі своєю громадською діяльністю.
Що відомо про Дем'яна Ганула? Народився у 1993 році. Закінчив історичний факультет Одеського педагогічного університету ім. Ушинського. Керував силовим блоком в одеському "Правому секторі". Лідер громадської ініціативи "Вуличний фронт".
Читайте также
-
В Киеве напали на журналистов в Гидропарке: полиция уже задержала одного нападавшего – видеосегодня , 09:45
-
Прогноз погоды на 3 апреля: в Украине будет тепло, на западе вечером – небольшой дождьсегодня , 09:33
-
Боевики на Донбассе продолжают бить по позициям ВСУ: где было горячее всегосегодня , 07:43
-
В НАТО призвали Россию прекратить обстрелы на Донбассе и поддержку боевиковсегодня , 08:09
-
Цены на российскую нефть: насколько близко падение империисегодня , 06:50
-
Первый китайский город запретит есть кошек и собак: как будут наказывать нарушителейсегодня , 09:06