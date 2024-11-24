Силы обороны поразили ракетами радиолокационную станцию ЗРК "С-400" в Курской области

Украинские защитники атаковали позиции российских зенитчиков. В Генштабе раскрыли результат атаки на Курскую область.

В ночь на 24 ноября российские паблики ныли о том, что на Курщине раздаются взрывы. Пропагандисты писали, что Украина, несмотря на угрозы Путина, нанесла удары по региону с помощью ATACMS или Storm Shadow. Также они сообщали о по меньшей мере 2 попаданиях, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Смотрите также Это станет сокрушительным ударом: где в России расположена самая привлекательная цель для ATACMS и Storm Shadow

Групповой удар по российским зенитчикам

Вероятно, что ночной "хлопок", из-за которого истерили россияне, принес именно те плоды, о которых утром рассказали наши военные.

В Генеральном штабе заявили, что подразделения ракетных войск ВСУ в взаимодействии с другими составными Сил обороны нанесли групповой удар по позициям зенитного ракетного дивизиона 1490 зенитного ракетного полка 6 армии России на территории Курской области.

Зафиксировано успешное попадание в радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-400.

Известно, что указанное подразделение вооруженных сил оккупантов вело боевую работу в режиме "земля-земля", то есть поражая наземные неподвижные цели. Под такие обстрелы российских захватчиков чаще всего попадают гражданские объекты и мирные жители населенных пунктов в прифронтовых регионах Украины.

К слову, 20 ноября Киев нанес мощный удар ракетами Storm Shadow по подземному объекту на Курщине, что привело к значительным потерям среди российских и северокорейских военных.