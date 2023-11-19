ВСУ удерживают отвоеванные позиции на левобережье Днепра, – Генштаб о горячих точках фронта
Источник:Генштаб
В течение 634 суток полномасштабного вторжения произошли 45 боевых столкновений. Украинские военные продолжают удерживать несколько плацдармов на левобережье Херсонской области.
В Генштабе назвали направления, где наступают украинцы, а где штурмы проводят оккупанты.
Смотрите также В ВСУ назвали приоритетную задачу зимой: на чем сосредоточятся украинские военные
В направлении Мелитополя продолжается наступательная операция
Наши военные проводят штурмовые действия на Мелитопольском направлении, нанося врагу значительные потери в личном составе и технике.
Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику,
– говорится в сообщении Генштаба.
Кроме того, на Юге в течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам дислокации живой силы оккупантов. А подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 склада боеприпасов врага.Справка: 17 ноября Генштаб подтвердил, что украинским военным удалось выбить оккупантов с занятых ими позиций на левом берегу Днепра и закрепиться там. Там объяснили, что таким образом хотят обезопасить население правого берега от постоянных российских обстрелов.
Что происходит на других участках фронтаНа Северском и Слобожанском направлениях россияне совершают диверсии, а также обстрелы населенных пунктов с территории страны-агрессора. Там сегодня под вражеским огнем находились около 20 сел.
На Купянском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силы обороны отразили 7 атак. На Бахмутском направлении россияне неудачно штурмовали украинские позиции вблизи Клиещеевки и Андреевки Донецкой области. Там наши военные отразили 11 атак.
На Авдеевском направлении враг пытался наступать южнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Северного и Авдеевки Донецкой области. Все 9 атак противника были остановлены Силами обороны.
На Шахтерском направлении оккупанты совершали безуспешные атаки западнее Старомайорского Донецкой области.
На Запорожском и Лиманском направлениях захватчики наступательных действий не вели.
ВСУ вышли на Левобережье Херсонщины
- Аналитики из Института изучения войны проанализировали ситуацию на левом берегу Херсонской области, куда удалось прорваться Силам обороны и захватить несколько плацдармов. По словам экспертов, наступательные действия украинцев заставляют оккупантов отступать.
- Российские блогеры пишут, что ВСУ атакуют вражеские подразделения из артиллерии и перебрасывают на левый берег дополнительную пехоту.
- В Херсонской ОВА уверены, что скоро россияне сбегут с левобережной Херсонщины. О подготовке россиян к "жесту доброй воли" может свидетельствовать учащение случаев мародерства.