ВСУ удерживают отвоеванные позиции на левобережье Днепра, – Генштаб о горячих точках фронта

В течение 634 суток полномасштабного вторжения произошли 45 боевых столкновений. Украинские военные продолжают удерживать несколько плацдармов на левобережье Херсонской области.

В Генштабе назвали направления, где наступают украинцы, а где штурмы проводят оккупанты.

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В направлении Мелитополя продолжается наступательная операция

Наши военные проводят штурмовые действия на Мелитопольском направлении, нанося врагу значительные потери в личном составе и технике.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику,

– говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, на Юге в течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам дислокации живой силы оккупантов. А подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 склада боеприпасов врага.

Что происходит на других участках фронта

: 17 ноября Генштаб подтвердил , что украинским военным удалось выбить оккупантов с занятых ими позиций на левом берегу Днепра и закрепиться там. Там объяснили, что таким образом хотят обезопасить население правого берега от постоянных российских обстрелов.На Северском и Слобожанском направлениях россияне совершают диверсии, а также обстрелы населенных пунктов с территории страны-агрессора. Там сегодня под вражеским огнем находились около 20 сел.

На Купянском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силы обороны отразили 7 атак. На Бахмутском направлении россияне неудачно штурмовали украинские позиции вблизи Клиещеевки и Андреевки Донецкой области. Там наши военные отразили 11 атак.

На Авдеевском направлении враг пытался наступать южнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Северного и Авдеевки Донецкой области. Все 9 атак противника были остановлены Силами обороны.

На Шахтерском направлении оккупанты совершали безуспешные атаки западнее Старомайорского Донецкой области.

ВСУ вышли на Левобережье Херсонщины

На Запорожском и Лиманском направлениях захватчики наступательных действий не вели.