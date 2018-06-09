Симона Халеп выиграла Roland Garros, Свитолина опустится на 5 место

Румынка Симона Халеп стала победительницей Открытого чемпионата Франции. В финале она одолела американку Слоун Стивенс.

Матч для первой ракетки мира начался не слишком удачно. Проиграв свою вторую подачу, она позволила Стивенс повести в счете 1:4. Получив такое преимущество, американка довела сет до победы.

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Во втором сете ситуация тоже была не в пользу румынки. Однако после 0:2 на старте, ей удалось переломить ход поединка и выиграть четыре гейма подряд. В конце сета Халеп с первой попытки реализовала сет-пойнт.



В решающем сете более опытная Халеп дожала соперницу, выиграв пять геймов подряд. До конца матча американка сумела лишь выиграть одну свою подачу.

Симона Халеп – Слоан Стивенс 2:1 (3:6, 6:4, 6:1)

Стоит отметить, что это первый титул "Большого шлема" в карьере румынки. Она и в дальнейшем закрепится на первом месте в мировом рейтинге. Американка же, благодаря выходу в финал, осуществит прыжок сразу на 4 место, потеснив оттуда украинку Элину Свитолину.