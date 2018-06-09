19:18
9 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 15°C
  • понедельник
    28°C 18°C
  • вторник
    24°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Пинина линия. Пять минут удовольствия для Путина
Вєсті Кремля
22:21, 8 июня
Вести.UA. Зеркальный ответ Мураеву. "Отставка" Гройсмана
Вєсті.UA
21:44, 8 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Симона Халеп выиграла Roland Garros, Свитолина опустится на 5 место

32 Читати новину українською
Симона Халеп победила на Роланд Гаррос
Симона Халеп победила на Роланд Гаррос

Румынка Симона Халеп стала победительницей Открытого чемпионата Франции. В финале она одолела американку Слоун Стивенс.

Матч для первой ракетки мира начался не слишком удачно. Проиграв свою вторую подачу, она позволила Стивенс повести в счете 1:4. Получив такое преимущество, американка довела сет до победы.

Читайте также: Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Во втором сете ситуация тоже была не в пользу румынки. Однако после 0:2 на старте, ей удалось переломить ход поединка и выиграть четыре гейма подряд. В конце сета Халеп с первой попытки реализовала сет-пойнт.

В решающем сете более опытная Халеп дожала соперницу, выиграв пять геймов подряд. До конца матча американка сумела лишь выиграть одну свою подачу.

Симона Халеп – Слоан Стивенс 2:1 (3:6, 6:4, 6:1)

Стоит отметить, что это первый титул "Большого шлема" в карьере румынки. Она и в дальнейшем закрепится на первом месте в мировом рейтинге. Американка же, благодаря выходу в финал, осуществит прыжок сразу на 4 место, потеснив оттуда украинку Элину Свитолину.

Теги: Теннис Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему голодовка Сенцова сейчас – это ошибка
сегодня, 19:00 Почему голодовка Сенцова сейчас – это ошибка
Альфред Кох 108
Переваги та недоліки відкриття ринку землі: якими міфами лякають українців
сегодня, 18:00 Переваги та недоліки відкриття ринку землі: якими міфами лякають українців
Роман Семенуха 60
На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
сегодня, 17:00 На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
Сергій Лещенко 201
В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией
сегодня, 16:00 В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией
Ольга Черненко 1554
Как сменить работу тому, кто засиделся
сегодня, 12:08 Как сменить работу тому, кто засиделся
Все про роботу 736
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук