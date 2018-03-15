Синди Кроуфорд затанцевала в рекламе в стиле 80-х: видео
Супермодель Синди Кроуфорд стала лицом новой кампании бренда Reserved весна-лето 2018.
Рекламный ролик стилизованный под 1980-е, на кадрах видно, как Кроуфорд энергично танцует в одежде из новой коллекции. Партнером по съемке Синди стал звезда сериала "Очень странные дела" Дакр Монтгомери и актер Эрик Робертс.
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Автором видео выступил канадский фотограф и режиссер Гордон фон Штайнер.
Смотрите видео рекламы Reserved с Синди Кроуфорд:
Источник: 24 Канал
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