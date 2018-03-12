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Синтия Никсон – звезда "Секса в большом городе" может стать новым губернатором Нью-Йорка

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Синтия Никсон – звезда
Синтия Никсон – звезда "Секса в большом городе" может стать новым губернатором Нью-Йорка / Фото из открытых источников

Американская актриса, звезда "Секса в большом городе" Синтия Никсон планирует принять участие в выборах губернатора штата Нью-Йорк от демократической партии.

Актриса уже начала собирать команду, в которую вошли Ребекка Кац и Билл Хайерс, которые работали в предвыборном штабе нынешнего мэра Нью-Йорка Билла где Блази, говорится в издании The Guardian.

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Официальный представитель актрисы Ребекка Капелла выступила с заявлением, в котором подтвердила информацию о намерении Никсон принять участие в выборах, однако добавила, что на данном этапе она только изучает такую ​​возможность. Она также отметила, что решение актрисы начать политическую карьеру связано с многочисленными обращениями жителей города, которые просили Никсон выставить свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк.

"Когда это решение будет принято, Синтия немедленно сообщит о нем общественности", – заявила Капелла.

Стоит добавить, что Никсон планирует принять участие в выборах от демократической партии. Праймериз назначены на 13 сентября, в то время как выборы состоятся 6 ноября. Известно, что на праймериз демократической партии актриса сразится с Эндрю Куомо.

Напомним, впервые о своих намерениях принять участие в выборах губернатора актриса заявила летом прошлого года.

Теги: LifeStyle Кино
Источник: 24 Канал
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