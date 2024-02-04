Продвижение россиян возле Авдеевки: почему важно и дальше удерживать город
Российские пропагандисты утверждают, что оккупанты имеют определенные продвижения в сторону Авдеевки. В то же время ВСУ удерживают город, ведь это очень важно.
Для удерживания Авдеевки украинским бойцам нужно иметь достаточное количество снарядов. Это 24 Каналу отметил военный обозреватель Денис Попович.
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Перемалывание и обескровливание врага
Денис Попович отметил, что прежде всего украинским защитникам необходимо удерживать Авдеевку, потому что захватчики несут там огромные потери. Перемалывание и обескровливание врага – это очень важно.
Смысл удержания Авдеевки заключается в нескольких факторах. Мы знаем, какие там потери россияне несут в Авдеевке. Перемещение и обескровливание российской армии – это прежде всего. Но это возможно, пока мы имеем, чем бить,
– объяснил он.
Как подчеркнул военный обозреватель, в ВСУ сейчас есть нехватка снарядов.
Ситуация на Авдеевском направлении: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши бойцы стойко держат оборону, нанося российским захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак врага возле Новокалиново и Авдеевки, еще 3 атаки вблизи Первомайского Донецкой области.
- Под Авдеевкой продолжаются тяжелые бои, но украинские военные держат свои позиции и отбивают захваченные. Глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш заявил, что ресторанный комплекс "Царская охота" вернулся под контроль ВСУ. Силы обороны обезвредили диверсионно-разведывательные группы, которые заходили в город. Однако россияне до сих пор туда лезут, пытаясь снова захватить позицию.
- В британской разведке отметили, что главной целью российских войск все еще остается захват Авдеевки. Оккупанты ведут наступление с трех направлений, чтобы окружить населенный пункт с юга, севера и востока. Российские войска понесли значительные потери в личном составе и бронетехнике. По мнению разведки, несмотря на попытку проникновения в тыл украинских позиций в Авдеевке через туннели, украинские контратаки сдерживают российские силы от дальнейшего продвижения в черте города.