В России не очень хотят заменять ЧВК "Вагнера", – Крамаров о намерении Пригожина покинуть Бахмут

Украинские защитники в течение многих месяцев героически удерживают Бахмут. Сейчас эффективные наступательные действия ВСУ с флангов создают условия для серьезного перелома в боях за город-крепость.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. Он отметил, что с точки зрения военной науки сегодняшние действия украинских войск в Бахмуте демонстрируют фантастическое дело. А совершило его наше командование в лице Главнокомандующего Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

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Вагнеровцы заканчиваются

Стоит отметить, что заявление Евгения Пригожина о якобы выходе ЧВК "Вагнера" из Бахмута 25 мая и замене его подразделениями регулярными войск российской армии выглядит очень сомнительным.

На самом деле вагнеровцы заканчиваются на Бахмутском направлении, и их сразу на позициях заменяют десантно-штурмовые войска. Однако эффекта от них мало.

"В районе Клещиевки они пока не очень хотят заменять вагнеровцев и "отрицательно" наступают очень "эффективно", - подчеркнул военный эксперт.

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Зашли на важный плацдарм

В то же время, украинские силы существенно истощили врага и начали контратаку по флангам.

На северном фланге мы уже зашли в промышленную зону, расположенную севернее Бахмута. Сейчас ВСУ выбивает оттуда россиян. Это очень важный плацдарм, из которого дальше можно производить огненное поражение оккупантов,

– подчеркнул он.

Сейчас самое важное движение наших сил – на Юг: от Ивановского до Клещиевки. Ведь последняя является опорным пунктом для российской армии.

"Если ВСУ выбьют врага из Клещиевки, то весь российский фронт может посыпаться", – уверен Андрей Крамаров.

Ситуация в Бахмуте 21 мая

Бои за город не прекращаются, а украинские защитники продолжают контролировать его часть.

В ГУР также подтверждает эту информацию и подчеркивают, что дела у оккупантов в городе не такие "победные", как они хотят представить.

В украинской разведке отметили, что все подготовленные резервы российская армия использовала в начале полномасштабного вторжения. В Бахмут оккупанты перебрасывают свои резервы, что свидетельствует о провале их наступления.

В то же время представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый предположил, что в зависимости от развертывания ситуации в Бахмуте, командование будет принимать решение ухода из города или его обороны. Однако обязательно будет учтена целесообразность любого действия и сохранением сил и средств ВСУ.