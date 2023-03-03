Трудные бои в Бахмуте: Россия хочет взять город к передаче нам западной техники
Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут в Донецкой области, возле города идут тяжелые бои. Враг давит на позиции ВСУ, но наши защитники дают достойный отпор захватчикам.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал полковник СБУ, народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. По его словам, Украина ожидает поставок вооружения от стран Запада. Россияне хотят захватить Бахмут до того, как мы получим современную технику.
К теме Не пропускаем врага в многоэтажную застройку, – боец Нацгвардии о ситуации в Бахмуте
"Они (россияне – 24 Канал) знают, что мы ждем большие поставки техники. Когда она до нас дойдет, то у них уже не будет возможности продавливать на тех или иных рубежах. Поэтому сейчас они пытаются сделать как можно больше, чтобы подвинуть нас. В частности, занять город Бахмут", – заметил он.
Бахмут – одна из самых горячих точек
Костенко отметил, что ситуация в Бахмуте очень сложная. Россия пытается окружить город и надеется, что если продвинется на севере или юге, то ВСУ покинут город. Но решения о выходе украинских воинов не было.
Они (россияне – 24 Канал) перекрыли одну трассу на Славянск. Но сейчас еще остаются дороги, которые являются полевыми. Там разрешает местность и наши держатся. Идут очень жесткие бои. Наши защитники наносят очень серьезные потери противнику,
– подчеркнул народный депутат.
полковник СБУ отметил, что с приходом весны, когда есть грязь, труднее продвигаться, проходимость техники гораздо хуже. Украинские воины удерживают оборону Бахмута.
"Там очень сложно сидеть в окопах. Вопрос в том, держим ли мы трассу для доставки логистики, чтобы можно было это делать по асфальту и не застрять в полевых дорогах. Мне говорят собратья, которые там, что проблем с логистикой нет. Есть проблема только в том, что враг давит", – добавил Костенко.
Костенко о ситуации в Бахмуте: смотрите видео
Что происходит в Бахмуте: последние новости
- Как сообщает Генштаб ВСУ, захватчики продолжают штурмовать Бахмутское направление. Нашим защитникам удалось отразить атаки в районах Орехово – Васильевки, Дубово – Васильевки, Григоровки, Богдановки, а также Бахмута.
- Военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что из-за потепления вблизи Бахмута на дорогах появилась грязь, и такие погодные условия приостановят наступление любой армии. Он отметил, что в таких условиях можно более или менее нормально обороняться, но и это тяжело. А наступать еще труднее.
- Военный эксперт Сергей Грабский отметил, что у Бахмута есть большое значение для противника, а потому он, кроме потери, пытается изо всех сил продвинуться вперед. Эксперт подчеркнул, что бои ведутся непосредственно в Бахмуте, а враг давит живой силой.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что на Бахмуте наши военные каждый день уничтожают террористов, они "упаковывают" их сотнями. По его словам, если ВСУ не смогут обороняться в Бахмуте, то войска будут опрокинуты на другие направления. Наши воины будут защищать город, пока сочтут нужным.