Снарядом прямо в дом: журналисты AFP зафиксировали на камеру обстрел россиянами Бахмута
23 марта 2023, 11:01Читати новину українською
Источник:Андрей Ермак
Вооруженные Силы Украины продолжают мужественно оборонять Бахмут. Однако город находится под постоянными вражескими обстрелами.
Иностранные журналисты побывали в Бахмуте. Они зафиксировали на камеру момент обстрела города российскими террористами.
Обратите внимание Зеленский посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении
Как россияне жестоко обстреливают Бахмут
Так, журналисты AFP продемонстрировали, как российские захватчики обстреливают Бахмут. Враг нанес циничный удар и попал снарядом в многоэтажку. После этого на месте прилета появился густой чёрный дым.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что, несмотря на это, город продолжают удерживать украинские воины.
Обстрел Бахмута: смотрите видеоКстати! Журналисты издания "Радио Свобода" попали под российский обстрел. Это произошло на Бахмутском направлении 22 марта.
Ситуация в Бахмуте: последние новости
- Несмотря на значительные потери, российские военные не оставляют попыток захватить город-крепость. Оккупанты бьют из артиллерии даже по своим штурмовым группам, когда их останавливают Силы обороны.
- Владимир Зеленский 22 марта снова приехал к военным, которые находятся на Бахмутском направлении. Президент пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за защиту Украины.
- Глава государства также посетил госпиталь, в котором проходят лечение раненые украинские военнослужащие, в том числе защитники Бахмута.
- Президент вручил находящимся на фронте и в госпитале военнослужащим государственные награды.
- Кстати, не исключают в британской разведке возможности того, что российское контрнаступление на Бахмут теряет ограниченный импульс, который он приобрел. Частично причиной тому стало то, что некоторые подразделения минобороны России передислоцировали на другие направления.