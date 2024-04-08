На кону сотни тысяч жизней: чем грозит потеря Часового Яра

Ближайшие несколько месяцев горячими направлениями будут оставаться Бахмутское в сторону Часового Яра и Донецкое. В частности, ВСУ нельзя терять контроль над городом Часов Яр.

Если оккупанты смогут захватить Часов Яр, сотни тысяч гражданских жителей попадут под огонь российской артиллерии. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Горячие направления на Востоке

Роман Свитан отметил, что в направлении Часового Яра есть две точки – Ивановское и Богдановка, где у украинских защитников недостаточно боеприпасов. Вероятнее всего, сейчас будут приняты решения по увеличению количества боеприпасов, выравнивания линии фронта, сдерживания российских войск в их движении в сторону Часового Яра.

Потерять Часов Яр нельзя. Дело в том, что придется потом катиться к Константиновке, Дружковке, Краматорску и Славянску. Эти 4 города – это сотни тысяч мирных жителей, которые попадут под российскую армейскую артиллерию. Поэтому Часов Яр нужно удерживать,

– объяснил он.

Бахмутское направление на Часов Яр останется горячим следующие несколько месяцев. Также Донецкое направление, где россияне будут пытаться двигаться из-под Авдеевки, Марьинки в сторону Курахово, Карловки и Очеретино. Враг попытается на 15 – 20 километров отодвинуть линию фронта от Донецка.

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Ситуация на левом берегу Днепра

Полковник ВСУ в запасе подчеркнул, что ситуация в районе Крынок очень сложная. Это тяжелое направление как для российских захватчиков, так и для наших Сил обороны.

Для нас левый берег – это через реку. Пока не будет принято решение о форсировании Днепра, о развертывании от тактического до хотя бы уровня оперативного плацдарма на левом берегу, россияне будут пытаться бросить нас в Днепр,

– сказал Свитан.

В последнее время оккупанты немного изменили тактику. Малыми группами они пытаются как-то продвинуться, проникнуть на позиции ВСУ.

Что происходит в Часовом Яру: главное