Может стать серьезным надломом: что в ближайшее время ждет Бахмут

На Бахмутском направлении украинские силы имели успехи. В частности, были освобождены два населенных пункта – Андреевка и Клещеевка. В то же время, активные действия ВСУ на этом направлении заставляют оккупантов держать вблизи Бахмута значительные резервы, которые они могли бы задействовать в Запорожской области.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что Бахмут имеет для россиян прежде всего политическое значение. Они объявили, что "взяли" его, превратили в щебень, дальше не продвинулись, а выйти оттуда не могут.

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Может сложиться третья серьезная украинская операция

Военный эксперт отметил, что для россиян выход из Бахмута означает нанести персональное имиджевое поражение Владимиру Путину.

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Любые движения вокруг Бахмута вперед – это философия овладения оперативным окружением. Как только оперативное окружение сложится, это может стать серьезным надломом,

– отметил военный эксперт.

Если, по его мнению, группировка будет уничтожена, а еще лучше – если несколько тысяч россиян сдадутся в плен, это могла бы быть третья серьезная украинская операция.

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"Ведь имеем Харьковскую, Херсонскую и, дай Бог, чтобы случилась Бахмутская", – подчеркнул Петр Черник.

Что происходит на Бахмутском направлении

За последние сутки на Бахмутском направлении ВСУ отразили вражеские атаки в окрестностях населенного пункта Белая Гора Донецкой области. Кроме того, наши защитники совершают штурмовые операции в окрестностях Клещеевки и закрепились на новых рубежах.

Начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш подчеркнул, что освобождение Клещеевки позволило Силам обороны получить плацдарм для продолжения наступательных действий и деоккупации украинской территории. Также теперь наши военные могут контролировать логистические маршруты, через которые должны идти поставки в Бахмут.

В то же время оккупанты стянули вблизи Бахмута мощные резервы. Россияне сосредоточили вблизи города более 50 тысяч личного состава, что является третью всех их сил на Востоке. Также на этом участке фронта расположено около 274 танков, более 1000 бронированных машин, 150 артиллерийских систем и более 120 систем реактивного залпового огня оккупантов.