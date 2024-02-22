Более 10 единиц: боец ВСУ рассказал, какую технику россиян уничтожили под Бахмутом
Ситуация на фронте сейчас очень сложная. Ожесточенные бои идут вблизи Часового Яра и Клещеевки на Бахмутском направлении.
Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира штурмового батальона 5 ОШБ ВСУ Алексей Тарасенко, подчеркнув, что враг снова вернулся к активным наступательным действиям. Несмотря на значительные потери он не оставляет попыток атаковать.
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Недостатка в живой силе и технике нет
В течение суток россияне проводят активные наступательные действия. В частности на достаточно узком участке фронта западнее Бахмута.
Оккупанты несут большие потери. Сейчас ликвидировано более 10 единиц бронетехники,
– отметил военнослужащий.
Украинским силам удалось уничтожить в частности одну БМП-3, несколько БТР-82 и основная масса ликвидированного – БМП-2.
Также россияне начали на фронте применять новую тактику – используют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для нанесения ударов по позициям пехоты.
На самом деле массовое применение "Ланцетов" врагом происходило летом. Затем была пауза, и буквально неделю назад эти барражирующие боеприпасы снова начали работать. Наши пехотинцы сбили несколько штук. Сейчас использование "Ланцетов" является эпизодическим. На Бахмутском направлении враг в основном пытается их применить против бронированной техники,
– пояснил Тарасенко.
В то же время несмотря на большие потери противника в живой силе и технике, недостатка в них он очевидно нет. Россияне применяют пехоту и технику на тех направлениях, где уже пытались это делать. Враг, по словам заместителя командира штурмового батальона 5 ОШБ ВСУ, теряет личный состав, бронетехнику, и все же продолжает атаковать.
"Противник регулярно получает подкрепление, и речь идет не о десятках людей, а о полнокровных батальонах, которые позволяют ему продолжать вести наступательные действия в направлении Часового Яра", – отметил Алексей Тарасенко.
Россияне продолжают нести потери на фронте
- За минувшие сутки погибло 1160 оккупантов. С начала полномасштабной войны российская армия осталась без 407 тысяч бойцов.
- Украинским силам удалось ликвидировать 20 февраля три роты 36 гвардейской мотострелковой бригады россиян возле села Трудовское в Донецкой области. Они выстроились на полигоне и ждали генерал-майора Олега Моисеева. Однако по ним был нанесен удар HIMARS. Россияне опубликовали списки погибших, в которых значатся 68 оккупантов.
- Также Силы обороны 21 февраля ударили по полигону в Херсонской области. Руководство группировки "Днепр" приехало на полигон для проверки огневой подготовки подразделений, которые должны снова и снова штурмовать Крынки. В результате удара украинских сил, было поражено около 60 бойцов.