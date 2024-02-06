Самое ожесточенное место на фронте, – Жданов оценил действия россиян в Авдеевке
В Генштабе сообщили, что россияне активизировались на Авдеевском направлении. В течение последних суток украинские силы отбили вблизи Авдеевки 29 атак врага.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, что сейчас в городе продолжаются ожесточенные бои, и силы обороны сдерживают захватчиков. На сегодня Авдеевка является самым горячим участком фронта.
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Какова цель оккупантов
В городе оккупанты пытаются продавить оборону украинской армии.
Самое ожесточенное место на фронте – это северный фланг Авдеевки,
– отметил военный эксперт.
В предыдущие несколько суток, по словам Жданова, россияне имели частичный успех и продвинулись на несколько сотен метров.
"У них такой принцип ведения боевых действий. Сейчас на этом клочке, который враг удерживает, он пытается увеличить количество личного состава, нагоняя туда солдат. Цель россиян – закрепиться на этих участках", – объяснил Олег Жданов.Обратите внимание! В то же время россияне несут огромные потери в районе Авдеевки. Речь идет о 13 тысячах
Что происходит в Авдеевке: важное
- Майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов, отметил, что сегодняшняя ситуация в Авдеевке напоминает то, что происходило в Бахмуте в 2023 году. Как и тогда сейчас оккупанты пытаются забросать передний край Сил обороны большим количеством личного состава, а также средствами и снарядами.
- В то же время ситуация в Авдеевке является контролируемой, а украинские защитники держат натиск врага и даже на некоторых участках отбивают позиции у россиян.
- Ранее в американском Институте изучения войны сообщали, что Россия сосредоточила вблизи Авдеевки примерно 40 тысяч личного состава. Это свидетельствует об усилении наступательных действий оккупантов.
- Также западные СМИ пишут, что россияне под Авдеевкой используют тактику атаки волнами, которые идут одна за другой. Кроме того, на новых передовых позициях захватчики иногда оставляют только 2 –3 солдат, которых называют "верблюдами". Они могут несколько дней находиться на раскопках, в то время, когда другая группа готовится к новой штурмовой операции.