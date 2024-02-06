Самое ожесточенное место на фронте, – Жданов оценил действия россиян в Авдеевке

В Генштабе сообщили, что россияне активизировались на Авдеевском направлении. В течение последних суток украинские силы отбили вблизи Авдеевки 29 атак врага.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал 24 Каналу, что сейчас в городе продолжаются ожесточенные бои, и силы обороны сдерживают захватчиков. На сегодня Авдеевка является самым горячим участком фронта.

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Какова цель оккупантов

В городе оккупанты пытаются продавить оборону украинской армии.

Самое ожесточенное место на фронте – это северный фланг Авдеевки,

– отметил военный эксперт.

В предыдущие несколько суток, по словам Жданова, россияне имели частичный успех и продвинулись на несколько сотен метров.

"У них такой принцип ведения боевых действий. Сейчас на этом клочке, который враг удерживает, он пытается увеличить количество личного состава, нагоняя туда солдат. Цель россиян – закрепиться на этих участках", – объяснил Олег Жданов.

В то же время россияне несут огромные потери в районе Авдеевки. Речь идет о 13 тысячах

Что происходит в Авдеевке: важное

Майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов, отметил, что сегодняшняя ситуация в Авдеевке напоминает то, что происходило в Бахмуте в 2023 году. Как и тогда сейчас оккупанты пытаются забросать передний край Сил обороны большим количеством личного состава, а также средствами и снарядами.

В то же время ситуация в Авдеевке является контролируемой, а украинские защитники держат натиск врага и даже на некоторых участках отбивают позиции у россиян.

Ранее в американском Институте изучения войны сообщали, что Россия сосредоточила вблизи Авдеевки примерно 40 тысяч личного состава. Это свидетельствует об усилении наступательных действий оккупантов.

Также западные СМИ пишут, что россияне под Авдеевкой используют тактику атаки волнами, которые идут одна за другой. Кроме того, на новых передовых позициях захватчики иногда оставляют только 2 –3 солдат, которых называют "верблюдами". Они могут несколько дней находиться на раскопках, в то время, когда другая группа готовится к новой штурмовой операции.

убитых и раненых оккупантов в течение двух месяцев боев за город. Также враг лишается военной техники. С октября 2023 года он потерял более 360 боевых танков и около 700 бронемашин.