Сложная ситуация: военный эксперт объяснил, что происходит на восточных направлениях
Оккупанты продолжают наступать на Востоке Украины. Боевые действия активизировались там по разным направлениям, но Силы обороны сдерживают это давление.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, прокомментировав заявление генерал-полковника Александра Сырского, который акцентировавал, что ситуация на Востоке остается сложной.
К теме "Сели поесть, а как в**ало по крыше": ССО мощно отработали по россиянам в Олешках
На Востоке – от Купянского до Авдеевского направлений – постоянно продолжались напряженные боевые действия. А в последнее время оккупанты там активизировались. Однако украинские военные сдерживают это давление.
Наши силы держат удар и дают мощный отпор. При этом хорошо известно, что большой передислокации резервов не было. В течение лета, когда шло контрнаступление, на Востоке подвозили боекомплект, проводили определенные ротации. Но не было какого-либо большого привлечения дополнительных сил. Ведь Юг был приоритетным направлением. На сегодняшний день наш контингент держится теми средствами, которые достаточно уверенно,
– сказал Мусиенко.
Сейчас наложилось несколько вещей
Как подчеркнул Мусиенко, оккупанты усиленно используют собственные резервы и несут большие потери. Часто бывает, что подразделение привозят из России – и уже через несколько дней его нужно пополнять живой силой.
Оккупанты еще и оживили наступление на Востоке еще по нескольким причинам. Это все произошло параллельно с визитами Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ, а также с определенными проблемами в США по принятию военной помощи на 2024 год.
Здесь еще следует рассматривать все через внешнеполитическую конъюнктуру. Путин хочет продемонстрировать, что будто бы у России есть серьезная поддержка, пока в США идет определенная дискуссия. Хотя я думаю, что за помощь там проголосуют. На этом фоне оказывается давление, чтобы показать, что Россия якобы до сих пор имеет мощные силы для наступления,
– заметил Мусиенко.
Ситуация на фронте: коротко
- Как сообщил Александр Сырский, на Востоке потери оккупантов в 8 раз больше, чем в Сил обороны Украины. Только за ноябрь там удалось ликвидировать около 11 тысяч российских военных, а также уничтожить сотни единиц техники.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 339 тысяч личного состава. За 10 декабря эта цифра выросла еще на 1030 оккупантов.
- По данным разведки Британии, оккупанты продолжают пытаться окружить Авдеевку. Однако украинские военные недавно провели ряд успешных контратак на этом направлении.