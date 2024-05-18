Высаживает десант на бронетехнике, как "на маршрутках": офицер артиллерии рассказал о действиях россиян

Российские оккупанты пытаются продвигаться и давить на Силы обороны. Ежедневно украинские защитники отражают десятки вражеских атак на всех направлениях.

Захватчики атакуют различными тактиками. Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко.

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Враг продолжает давить

Владимир Назаренко отметил, что уже которую неделю захватчики продолжают давить. Однако преимущественно у россиян ничего не удается. Украинские бойцы отражают их атаки.

Говорится об атаках разного рода. Оккупанты пытаются продвигаться как малыми группами пехотинцев, так и с применением большого количества техники, бронетехники, с десантом.

Иногда бывает, что на разных направлениях враг забрасывает, как на маршрутках, на бронетехнике десант. Высаживает их и возвращает обратно. В большинстве случаев эти силы врага разбиваются еще на этапе подвоза, накопления, логистики, когда это все видно,

– сказал офицер.

Россияне продолжают использовать управляемые авиабомбы разного веса, взрывной мощности и так далее. Важно, чтобы самолеты, с которых запускаются эти КАБ, ежедневно падали. У врага есть огромный ресурс личного состава, техники, артиллерии, боеприпасов и так далее.

Что происходит на фронте: главное