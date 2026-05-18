Россия вдвое увеличила потери, – Палиса рассказал о реальной ситуации на фронте

Западные аналитики пишут о том, что сейчас ВСУ отвоюют больше территорий, чем теряют. Такая ситуация на поле боя наблюдается впервые с 2023 года.

Есть несколько факторов, которые повлияли на изменения на фронте. Подробнее о них 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса, отметив, что сейчас Украине удается перехватывать инициативу.

Что сломало ситуацию на поле боя?

В апреле 2026 года украинские военные впервые за долгое время освободили больше территорий, чем Россия смогла захватить. Один из факторов, который этому способствовал, это преимущество в беспилотниках.

По моему мнению, сейчас ситуация на поле боя дает основания для осторожного оптимизма. Сейчас условия поля боя такие, что чрезвычайно трудно провести наступательную операцию в классическом понимании. Дроны "рулят" полем боя. Механизированные штурмы и прорывы, те, которые мы в свое время изучали по классической военной науке, сейчас не работают,

– объяснил Павел Палиса.

По словам бригадного генерала, доминация дронами дает Украине возможности реализовать свое преимущество и на земле. Сейчас можно осторожно утверждать, что у украинских военных есть тенденция к перехвату инициативы.

В то же время стоит добавить, что тактически россияне на определенных направлениях все же имеют незначительные успехи. Но даются они им ценой очень больших потерь.

За первый квартал на некоторых направлениях россияне увеличили потери за оккупированный квадратный километр вдвое по сравнению с прошлым годом. На определенных участках даже больше чем вдвое,

– сообщил бригадный генерал.

Такие впечатляющие показатели доказывают эффективность украинских бойцов. Сейчас, по словам Палисы, на многих уровнях – батальон, бригада, армейский корпус – есть четкое понимание, как достичь нужного результата, и к этому уверенно движутся.

