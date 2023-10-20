Россия перебрасывает технику из Луганска на Купянское направление для наступления, – "Атеш"
Источник:"Атеш"
Агрессор активно перебрасывает свою технику и личный состав из Луганска на Купянское направление. Перемещения уже фиксируют партизаны.
Соответствующие кадры обнародовали в сети. На них видна вражеская военная техника с пометками "Z" и "V".
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Агрессор перебрасывает технику и личный состав
Агенты "Атеш" проводят систематическое наблюдение за российскими захватчиками во временно оккупированном Луганске.
Мы отмечаем активное перемещение техники и личного состава вооруженных сил России для наступления на Купянском направлении,
– подчеркнули участники движения.
Партизаны активно действуют в Луганске. Так, "Атеш" сообщает о множестве успешных диверсий по российской технике за прошедшую неделю. В частности, 3 Урала, 2 автоцистерны и 3 автобуса оккупанты больше не смогут использовать по назначению.
Агенты "Атеш" делают все, чтобы оккупанты не доехали до линии фронта,
– подчеркнули партизаны.
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Оккупанты активно перемещают технику и личный состав: смотрите видео
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Какая ситуация на Купянском направлении: последние новости
- Утром в Генштабе ВСУ сообщили, что в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили более 30 вражеских атак. В частности, в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, а также 12 атак у Надии Луганской области.
- 16 октября командующий Сухопутными войсками сообщил, что ситуация на Лимано-Купянском направлении существенно обострилась. Оккупанты существенно активизировались и возобновили попытки штурмовать украинские позиции.
- Захватчики хотят прорвать нашу оборону. Однако благодаря подразделениям ВСУ врагу не удастся выполнить свой план, подчеркнул Александр Сырский.
- Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш рассказал 24 Каналу, что противник сосредоточил около 15 – 17 рот именно на Купянском направлении.