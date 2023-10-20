Россия перебрасывает технику из Луганска на Купянское направление для наступления, – "Атеш"

Агрессор активно перебрасывает свою технику и личный состав из Луганска на Купянское направление. Перемещения уже фиксируют партизаны.

Соответствующие кадры обнародовали в сети. На них видна вражеская военная техника с пометками "Z" и "V".

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Агрессор перебрасывает технику и личный состав

Агенты "Атеш" проводят систематическое наблюдение за российскими захватчиками во временно оккупированном Луганске.

Мы отмечаем активное перемещение техники и личного состава вооруженных сил России для наступления на Купянском направлении,

– подчеркнули участники движения.

Партизаны активно действуют в Луганске. Так, "Атеш" сообщает о множестве успешных диверсий по российской технике за прошедшую неделю. В частности, 3 Урала, 2 автоцистерны и 3 автобуса оккупанты больше не смогут использовать по назначению.

Агенты "Атеш" делают все, чтобы оккупанты не доехали до линии фронта,

– подчеркнули партизаны.

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Оккупанты активно перемещают технику и личный состав: смотрите видео

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