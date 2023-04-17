Эпицентр ожесточенных боев – Бахмут и Марьинка: карта боевых действий за 17 апреля
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Российские захватчики продолжают наносить циничные удары по Украине. Однако враг несет значительные потери на фронте.
На сегодняшний день вероятность нанесения ракетных ударов по всей территории Украины остается высокой. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
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На каких направлениях враг ведет наступления
Основные силы оккупанты сосредоточивают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток на указанных участках фронта наши военные отбили более 60 атак врага.
Ситуация поблизости Бахмута: смотрите карту
Что происходит на разных направленияхНа Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях за прошедшие сутки российские захватчики обстреляли населенные пункты Свесса, Шалыгино, Бунякино, Белополье, Искрисковщина, Шпиль, Волфино, Юнаковка, Басовка и Большая Писаревка Сумской области, а также Ветеринарное, Нескучное, Огурцово, Волчанск, Бочков в Харьковской области.На Купянском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Новомлынск, Двуречная, Западное и Кондрашовка Харьковской области.На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее населенного пункта Григоровка и неподалеку от Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Спорное и Торское в Донецкой области.На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. Враг провел безуспешные атаки в районах Хромового и Ивановского. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Северное, Плещеевка и Щербиновка Донецкой области.На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Водяного, Первомайского и Невельского, успеха не имел. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них – Новокалиново, Авдеевка, Тоненькое, Водяное, Первомайское и Нетайлово.На Марьинском направлении наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа и Новомихайловка.На Шахтерском направлении враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Новоукраинка, Большая Новоселка и Времьевка Донецкой области.На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. За сутки обстрелял более 40 населенных пунктов. Среди них – Времьевка и Новополь Донецкой области; Красное, Чаривное, Орехов, Новопавловка и Степное Запорожской области; Золотая Балка, Казачье, Львово и Никольское Херсонской области, а также город Херсон.
Актуальная карта боевых действий
Важно! За минувшие сутки ВСУ нанесли 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов. Также наши защитники уничтожили 4 вражеских БПЛА – 2 типа "Орлан-10", 1 разведывательный "Элерон" и 1 дрон-камикадзе "Ланцет".
Кроме этого, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, склад горюче-смазочных материалов и 2 склада боеприпасов захватчиков.
Напомним, что по состоянию на 17 апреля с начала полномасштабной войны армия России сократилась на 182 660 человек.