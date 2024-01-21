Тогда не смогут нас сдержать: чего боятся россияне на левобережье Херсонской области

Украинские защитники продолжают удерживать позиции в Крынках на левом берегу Днепра в Херсонской области. Все попытки россиян вытеснить украинские силы терпят неудачи и стоят врагу огромных потерь.

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал 24 Каналу, что поражение россиян на этом участке фронта произошло благодаря высокому профессионализму наших защитников. В то же время как для ВСУ, так и для оккупантов это направление является критически важным.

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Россияне нервничают

Об этом говорил Владимир Путин еще в декабре 2023 года во время своей годовой итоговой пресс-конференции. Он на протяжении выступления несколько раз упомянул Крынки.

В селе Крынки есть всего четыре улицы и несколько переулков между ними, а также нет ни одного дома выше двух этажей. И их "государь", точно по Фрейду, во время "великой геополитической речи" все время упоминал о Крынках. Это было не случайно,

– отметил экс-командир роты батальона "Айдар".

Российские "военкоры" называют столкновения на левобережье Херсонской области "боями на Херсонско-Крымском направлении". Действительно, расстояние от украинских передовых позиций там до Перекопа – примерно 60 километров.

"Россияне из-за этого, мягко говоря, нервничают. Это для них страшная угроза, и они понимают, если не зачистят этот плацдарм, пока холодно, тогда весной они нас не смогут сдержать. ВСУ может осуществить тот план, который был сорван в 2023 году русскими, когда они взорвали Каховская ГЭС ", – объяснил Дикий.

Положили дивизию

Российские власти не признают, что в Херсонской области оккупационная армия несет большие потери. Так, Владимир Путин в середине декабря 2023 года сказал, что среди российских солдат в районе Крынок есть только "санитарные потери"

Оккупанты понимают, что в теплую погоду они вероятно не смогут сдержать украинские силы. Поэтому у них остается шанс за зиму вытеснить наших защитников с левого берега. Именно поэтому они и терпят такие большие потери, ведь как только "наскребут" какое-то количество личного состава, сразу его бросают на наиболее болезненное для них направление,

В то же время, россиянам все сложнее искать боеспособные соединения. Одну воздушно-десантную дивизию они уже бросили в Крынки и она там вся осталась. Сейчас враг делает некую "сборную солянку" из бойцов из разных частей, снова бросает на Крынки, где их встречают украинские морпехи. То, что они там творят, когда-нибудь будет изучаться в учебниках,

– заметил Евгений Дикий.

Также большую роль играет наша артиллерия, которая с правого берега обстреливает оккупантов. Она прикрывает наши позиции и создает надежный "зонтик", который россияне не могут прорвать.

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