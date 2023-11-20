"Болезненная заноза": ситуация на левобережье указывает на серьезную проблему в армии врага

Украинская армия удерживает отраженные у россиян позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. Те плацдармы, которые там создали ВСУ, – очень важная задача и результат.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Юрий Федоров, отметив, что эти плацдармы российская армия не может ликвидировать, как бы она ни хотела этого. Он добавил, что для россиян выходит очень "неприятная" картина.

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"Очень важный результат, сводящийся к тому, что эти плацдармы – "заноза" очень болезненная в "теле" российской армии в политическом и военном плане", – подчеркнул Федоров.

Более месяца эти плацдармы пытается ликвидировать мотострелковая дивизия оккупантов, которых не отводили на ротацию. Враг пытается забрать эту территорию и вытеснить ВСУ на правобережье. Однако россиянам это не удается.

Это значит, что россияне там выдохлись. Если выдыхаются, значит, нужно перебрасывать резервы. Ситуация, которая сложилась на левобережье, свидетельствует, что никаких свободных резервов у россиян нет,

– сказал военный эксперт.

Проблемы в командовании

Кроме того, у врага есть проблемы в командовании с Михаилом Теплинским. Это командующий воздушно-десантными войсками России, которого назначили командующим группировкой "Днепр". Он проводит операции оккупантов в Херсонской области.

"Теплинский якобы был ранен, в госпитале. С ногами у него что-то серьезное. Но без командующего ситуация еще больше ухудшается", – сказал Юрий Федоров.

А никто из его заместителей брать на себя ответственность не желает. Так она перекладывается на Москву – генштаб страны-агрессора. Это все очень замедляет систему управления врага.

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