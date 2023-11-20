Про це 24 Каналу заявив військовий експерт Юрій Федоров, зауваживши, що ці плацдарми російська армія не може ліквідувати, як би вона не хотіла цього. Він додав, що для росіян виходить вкрай "неприємна" картина.

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"Дуже важливий результат, який зводиться до того, що ці плацдарми – "заноза" дуже болюча у "тілі" російської армії у політичному і військовому плані", – наголосив Федоров.

Понад місяць ці плацдарми намагається ліквідувати мотострілецька дивізія окупантів, яких не відводили на ротацію. Ворог намагається забрати цю територію та витиснути ЗСУ на правобережжя. Однак росіянам це не вдається.

Це означає, що росіяни там видихнулися. Якщо видихаються, означає, що треба перекидати резерви. Ситуація, яка склалася на лівобережжі, свідчить про те, що жодних вільних резервів у росіян немає,

– сказав військовий експерт.

Проблеми у командуванні

Окрім того, у ворога є проблеми в командуванні з Міхаїлом Теплінським. Це командувач повітряно-десантних військ Росії, якого призначили командувачем угруповання "Днєпр". Він проводить операції окупантів на Херсонщині.

"Теплінський нібито був поранений, у шпиталі. З ногами у нього щось серйозне. Але без командувача ситуація ще більше погіршується", – сказав Юрій Федоров.

А ніхто із його заступників брати на себе відповідальність не хоче. Так вона перекладається на Москву – генштаб країни-агресорки. Це все дуже сповільнює систему управління ворога.

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