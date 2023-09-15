Перемещают часть войск: Гетьман рассказал о действиях россиян на Лимано-Купянском направлении

Лимано-Купянское направление – это 100 километров. Там российские оккупанты пытаются сузить линию фронта до 50 километров, чтобы сосредоточить на этом направлении большое количество сил и средств.

У врага не получится привлечь на Лимано-Купянское направление резервы з территории России. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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Оккупанты не могут привлечь дополнительные силы

Гетьман отметил, что на Луганском направлении находилось до 130 тысяч живой силы врага, около 550 ствольной артиллерии, более 350 РСЗО, примерно 2 тысяч единиц тяжелой техники, из них – до тысячи единиц танков. Новые дополнительные силы захватчики привлечь не могут.

Все разговоры о создании новейших армий, 25-й армии, резервной армии – это немного ИПСО со стороны России. Они не вовлекают дополнительные силы, а перемещают силы, которые там уже находились на узких направлениях. Они пытаются делать не мясные штурмы, а добиться преимущества в артиллерийских выстрелах, технике и живой силе,

– сказал он.

Поэтому там действительно тяжело держать оборону, потому что на этих участках россияне могут совершать серьезные атакующие действия. Однако фактов того, что враг существенно продвинулся, нет. ВСУ держат оборону.

Гетьман о боях на Лимано-Купянском направлении: смотрите видео

Часть войск перемещают на Юг

Военный эксперт подчеркнул, что интенсивность боев на Лимано-Купянском направлении уменьшилась. Это может означать, что ВСУ уже много "перемололи" там их живой силы и техники. Также это может быть следствием того, что они часть войск с этого направления перемещают на Юг, в частности Роботино, Токмак.

Для них Юг крайне важен. Там много причин, в частности, логистическая. Там есть железная дорога, которая подпитывает все войска, ведущие боевые действия на линии фронта. Там идет железная дорога Волноваха – Токмак – Мелитополь и дальше на запад Джанкоя. Когда мы будем контролировать этот путь, то они останутся без возможности подвозить что-нибудь серьезное,

– объяснил Гетьман.

Что происходит на Лимано-Купянском направлении