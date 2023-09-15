У ворога не вийде залучити на Лимано-Куп’янський напрямок резерви з території Росії. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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Окупанти не можуть залучити додаткові сили

Гетьман зазначив, що на Луганському напрямку перебувало до 130 тисяч живої сили ворога, приблизно 550 ствольної артилерії, понад 350 РСЗВ, приблизно 2 тисяч одиниць важкої техніки, з них – до тисячі одиниць танків. Нових додаткових сил загарбники залучити не можуть.

Усі розмови про створення новітніх армій, 25-тої армії, резервної армії – це трохи ІПСО з боку Росії. Вони не долучають додаткові сили, а переміщують сили, які там вже перебували на вузьких напрямках. Вони намагаються робити не м’ясні штурми, а досягнути переваги в артилерійських пострілах, техніці та живій силі,

– сказав він.

Тому там дійсно важко тримати оборону, бо на цих ділянках росіяни можуть здійснювати серйозні атакувальні дії. Однак фактів того, що ворог суттєво просунувся, немає. ЗСУ тримають оборону.

Гетьман про бої на Лимано-Куп'янському напрямку: дивіться відео

Частину військ переміщують на Південь

Військовий експерт підкреслив, що інтенсивність боїв на Лимано-Куп'янському напрямку зменшились. Це може означати, що ЗСУ вже багато "перемололи" там їхньої живої сили та техніки. Також це може бути наслідком того, що вони частину військ з цього напрямку переміщують на Південь, зокрема, Роботине, Токмак.

Для них Південь вкрай важливий. Там багато причин, зокрема логістична. Там є залізниця, яка підживлює усі війська, що ведуть бойові дії на лінії фронту. Там йде залізниця Волноваха – Токмак – Мелітополь і далі на захід до Джанкоя. Коли ми будемо контролювати цю дорогу, то вони залишаться без можливості підвозити щось серйозне,

– пояснив Гетьман.

Що відбувається на Лимано-Куп'янському напрямку