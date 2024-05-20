Не только замедлит наступление России: в ВСУ сказали, что может изменить новое оружие от союзников

Западные СМИ пишут о том, что поступление американской помощи может стабилизировать линию фронта. После этого ВСУ смогут начать выбивать врага за пределы Украины. Пока же бои продолжаются с переменным успехом.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что стабилизация линии фронта уже состоялась, поскольку во время проведения наступательных действий врага он не смог прорвать нашу линию обороны ни в одном направлении. Даже если враг и пытается проводить наступательные операции, у них нет масштабируемых прорывов.

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Крайне необходимо дополнительное оружие

Иван Тимочко отметил, что бои происходят с переменным успехом, и очень часто ВСУ отвоевывают и освобождают наши территории по всем направлениям. Россияне также тактически получают успехи, но они не влияют на изменение линии фронта в целом.

Для того, чтобы уменьшить интенсивность вражеского наступления и выстраивать предпосылки для проведения контрнаступления, Вооруженным Силам крайне необходимо дополнительное оружие наших союзников.

Вопрос Крынок, Часового Яра, Угледара, многих направлений Лимана и Купянска и Волчанска требуют дополнительного вооружения для наших Вооруженных Сил и привлечения дополнительных ресурсов,

– сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Для этого есть военное командование, которое проводит соответствующие планы мероприятий. Также проводятся организационные работы, поскольку руководство обладает исчерпывающей информацией, какое оружие имеется в Вооруженных Силах, а на какое оружие можно рассчитывать в краткосрочной или долгосрочной перспективе.

"Это огромное масштабируемое мероприятие, и только имея исчерпывающую информацию и детальный анализ хода событий, можно констатировать, какие дополнительные силы нужны на каждое из направлений. Это уровень высшего военного командного состава – полностью и исчерпывающе оценивать ситуацию по линии фронта", – подчеркнул Иван Тимочко.

Какая ситуация на фронте: кратко