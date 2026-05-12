Россия имеет продвижение, Украина – контратакует: отчет и обновленные карты ISW

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 11 мая. Аналитики также обновили карты боевых действий.

Российские войска провели миссию по инфильтрации в Сумской области, а украинские войска, как сообщается, контратаковали. Геолокационные кадры, опубликованные 10 мая, показывают, как ВСУ нанесли удары по российским военнослужащим и российской позиции к югу от Яблоновки, что, по оценке ISW, было миссией по инфильтрации.

Обратите внимание! Украина осуществила первую спасательную операцию украинских военнопленных с помощью беспилотника на Сумском направлении. 11 мая украинская бригада сообщила, что экипаж украинского беспилотника "Вампир" помог освободить двух украинских военнослужащих в зоне ответственности бригады в апреле после того, как российские войска захватили солдат во время штурма соседних украинских позиций.



Также стоит заметить, что на Сумском направлении оккупанты все время пытаются пролезть хотя бы где-то вперед, но их успешно ликвидируют, рассказал 24 Каналу командир роты 425 отдельного батальона беспилотных систем "Глаза" с позывным "Дайвер".

11 мая российские войска продолжили наступательные операции на Харьковском направлении , но не продвинулись вперед.

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на направлении Великого Бурлука .

. В то же время российская армия продолжала ограниченную наземную активность на Купянском направлении . Она пытается проникнуть на украинские позиции на левом берегу реки Оскол. Представитель Объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов 11 мая сообщил, что украинские войска также отбили попытки россиян снова войти в Купянск через Голубовку.

Украинские войска недавно продвинулись или удерживают позиции в направлении Боровой . Геолокационные кадры, опубликованные 10 мая, показывают, что россияне обстреливают украинскую позицию к востоку от Грековки (к юго-востоку от Боровой), что свидетельствует о том, что вблизи украинских позиций в этом районе, вероятно, нет российских позиций, вопреки заявлениям России.

11 мая оккупанты продолжили наступательные операции на Славянском направлении, усиливая удары беспилотников, потому что украинские войска, как сообщается, контратаковали в этом районе.

Россия провела миссию по инфильтрации в тактическом районе Константиновка – Дружковка . Украинские войска там тоже контратаковали и еще раньше имели продвижение или удерживали позиции. Так, геолокационные кадры, опубликованные еще 29 апреля, показывают, как российские войска обстреливают украинскую позицию к востоку от Длинной Балки, что свидетельствует об отсутствии российских позиций в этом районе.

Захватчики продолжали ограниченные наступательные операции в тактическом районе Доброполье, они там столкнулись с контратаками ВСУ.

К слову, несмотря на объявленное "перемирие" 9 – 11 мая, военные с разных направлений сообщали о российской активности на фронте. В частности, офицер украинской бригады, действовавшей в тактическом районе Доброполье, 11 мая сообщил, что оккупанты продолжали наземные операции, артиллерийские и беспилотные удары, а также разведку.



Также, как рассказал 24 Каналу представитель 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк, перемирие не действовало и на Лиманском направлении. Там были зафиксированы рекордные показатели интенсивности россиян на поле боя – аж 44 атаки за сутки



Враг также пытался продвинуться на Купянск и близкое приграничье Харьковщины.

Российские войска недавно продвинулись на север от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 10 мая, показывают, как украинские войска осуществляют авиаудар по оккупированному Россией зданию в центре Родинского, что свидетельствует о наличии там россиян.

Заметьте, что на этом направлении вражеские войска полагаются только на беспилотники для выполнения большинства операций. К этому привели удары украинских беспилотников по российской тяжелой бронетехнике.



За апрель оккупанты на Покровском направлении потеряли погибшими более 1700 человек, ранеными – еще ориентировочно 400, рассказал в эфире 24 Канала Даниил Борисенко, начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж".



А недавно Россия перебросила 90-ю танковую дивизию в Покровск для наступательных действий.

Российские войска продолжали ограниченную наземную активность на Новопавловском и Александровском направлениях 11 мая.

Наступательные операции врага велись и на Гуляйпольском направлении, но оккупанты не продвинулись вперед.

Российские войска продолжали ограниченные наземные операции также на Ореховском направлении, но безуспешно.

11 мая ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении.

Начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов 7 мая сообщил, что уже продолжается весенне-летнее наступление России. Перед этим в Bloomberg писали о, что Зеленский ожидает еще один наступление в летние месяцы.

Политтехнолог Тарас Загородний на фоне этого заметил 24 Каналу, что Кремль действительно готовится продолжать наступательные действия летом. Впрочем, Путин боится объявить открыто мобилизацию.

К тому же парад 9 мая обнажил слабость Кремля. Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала отметил, как из-за этого провала Кремль во главе с Путиным станет еще опаснее и начнет искать новые способы давления.

Между тем американский генерал Бен Ходжес в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил, что Украина постепенно перехватывает стратегическую инициативу в войне. Он также отметил важность уничтожения экспортного потенциала России в нефти и газе.