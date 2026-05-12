Россия имеет продвижение, Украина – контратакует: отчет и обновленные карты ISW

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 11 мая. Аналитики также обновили карты боевых действий.
Об этом сообщает ISW.
Обратите внимание! Украина осуществила первую спасательную операцию украинских военнопленных с помощью беспилотника на Сумском направлении. 11 мая украинская бригада сообщила, что экипаж украинского беспилотника "Вампир" помог освободить двух украинских военнослужащих в зоне ответственности бригады в апреле после того, как российские войска захватили солдат во время штурма соседних украинских позиций.
Также стоит заметить, что на Сумском направлении оккупанты все время пытаются пролезть хотя бы где-то вперед, но их успешно ликвидируют, рассказал 24 Каналу командир роты 425 отдельного батальона беспилотных систем "Глаза" с позывным "Дайвер".
К слову, несмотря на объявленное "перемирие" 9 – 11 мая, военные с разных направлений сообщали о российской активности на фронте. В частности, офицер украинской бригады, действовавшей в тактическом районе Доброполье, 11 мая сообщил, что оккупанты продолжали наземные операции, артиллерийские и беспилотные удары, а также разведку.
Также, как рассказал 24 Каналу представитель 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк, перемирие не действовало и на Лиманском направлении. Там были зафиксированы рекордные показатели интенсивности россиян на поле боя – аж 44 атаки за сутки
Враг также пытался продвинуться на Купянск и близкое приграничье Харьковщины.
Заметьте, что на этом направлении вражеские войска полагаются только на беспилотники для выполнения большинства операций. К этому привели удары украинских беспилотников по российской тяжелой бронетехнике.
За апрель оккупанты на Покровском направлении потеряли погибшими более 1700 человек, ранеными – еще ориентировочно 400, рассказал в эфире 24 Канала Даниил Борисенко, начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж".
А недавно Россия перебросила 90-ю танковую дивизию в Покровск для наступательных действий.
Начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов 7 мая сообщил, что уже продолжается весенне-летнее наступление России. Перед этим в Bloomberg писали о, что Зеленский ожидает еще один наступление в летние месяцы.
Политтехнолог Тарас Загородний на фоне этого заметил 24 Каналу, что Кремль действительно готовится продолжать наступательные действия летом. Впрочем, Путин боится объявить открыто мобилизацию.
К тому же парад 9 мая обнажил слабость Кремля. Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала отметил, как из-за этого провала Кремль во главе с Путиным станет еще опаснее и начнет искать новые способы давления.
Между тем американский генерал Бен Ходжес в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил, что Украина постепенно перехватывает стратегическую инициативу в войне. Он также отметил важность уничтожения экспортного потенциала России в нефти и газе.